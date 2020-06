Sehen Sie im Video: Enormes Pandemie-Risiko – Laschet schließt Lockdown rund um Gütersloh nicht aus.









ARMIN LASCHET (CDU), MINISTERPRÄSIDENT VON NORDRHEIN-WESTFALEN: "Von den rund 7000 Beschäftigten am Standort sind, Stand heute Nachmittag, 1.106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet worden. Mit insgesamt 803 positiven Befunden auf Covid19." "Noch können wir das Geschehen lokalisieren. Sollte sich dies ändern, kann auch ein flächendeckender Lockdown in der Region notwendig werden." "Der Wohnort des allergrößten Teils der Belegschaft befindet sich in den Kreisen Gütersloh, Warendorf und Soest sowie den Städten Bielefeld und Hamm." "Die breite Streuung der Wohnorte und die im Moment noch in der Klärungen befindlichen Details aller Mitarbeiter, birgt der Ausbruch bei Tönnies ein enormes Pandemie-Risiko." "Wichtig ist jetzt, die Quarantäne konsequent durchsetzen. Momentan befindet sich eine sehr große, in dieser Dimension bisher unbekannte Zahl an Menschen gleichzeitig in Quarantäne. Wir appellieren an alle, diese Quarantäne auch einzuhalten. Und wenn sie nicht eingehalten wird, werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln diese Quarantäne durchsetzen."