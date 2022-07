Sehen Sie im Video: Mediziner warnt mit TikTok-Experiment – in öffentlichen Toiletten bloß keine Handtrockner benutzen.





















Vorsicht vor Händetrocknern in öffentlichen Toiletten? Davor warnt zumindest der Epidemiologe Eric Feigl-Ding.

Er teilt ein TikTok-Video, das den Ausstoß von Krankheitserregern durch verschiedene Handtrocknern untersucht.

Das Ergebnis: Nach dem Händewaschen am besten einfach nur die Hände trocken schütteln.

Das empfiehlt auch der Epidemiologe: "Untersuchungen zeigen, dass diese Trockner Fäkal-Aerosole ansaugen und ausblasen."

Zum Hintergrund gehört aber auch: Das Video wurde von einem Anbieter für UV-Desinfektionsgeräte produziert. Neutral ist das nicht.

Wie sollten Sie sich also in öffentlichen Toiletten die Hände waschen?

Tatsächlich empfiehlt auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Benutzung von Einmalhandtüchern: "In öffentlichen Toiletten eignen sich hierfür am besten Einmalhandtücher. Zu Hause sollte jeder sein persönliches Handtuch benutzen."

Hierbei gilt: Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig ab, auch in den Fingerzwischenräumen.

