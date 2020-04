Sehen Sie im Video: Kurz vor dem Bund-Länder-Gipfel hat die Politik erste Lockerungen von Auflagen in der Virus-Krise in Aussicht gestellt.









Kurz vor dem Bund-Länder-Gipfel hat die Politik erste Lockerungen von Auflagen in der Virus-Krise in Aussicht gestellt. Demnach könnten eine Reihe Geschäfte und auch Schulen wieder öffnen. In der Bevölkerung stieß die Ankündigung auf ein geteiltes Echo. "Statistisch gesehen wäre es völlig verkehrt. Ich hätte kein Problem, wenn es noch bis deutlich in den Mai hinein verlängert würde." "Ich will natürlich nicht unvernünftig sein, auch keine Alten in Gefahr bringen. Aber wir brauchen unsere Freiheitsrechte auch. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft auch." "Die Rolle der Politik möchte ich nicht übernehmen, aber ja, auf jeden Fall gelockert. Ich denke mal, man müsste es etwas differenzierter betrachten, als einfach alle über einen Kamm scheren." "Bei einer größeren Grippewelle schließen wir auch nicht alle Kinder.., alle möglichen ein." Die strikten Einschränkungen sind bislang bis Sonntag vereinbart. Das entscheidende Kriterium für eine Öffnung sei die Belastbarkeit des Gesundheitssystems, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag.