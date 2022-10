von Antje Kunstmann In unserer lauten Welt werden introvertierte Kinder unterschätzt, übersehen oder pathologisiert. Die Journalistin Antje Kunstmann möchte das ändern und hat ein Buch über die Stärken stiller Kinder geschrieben. Sie hat schließlich selbst vier davon.

Vor ein paar Wochen war es mal wieder so weit: Bei einer meiner Töchter stand ein sogenanntes Lernentwicklungsgespräch an und es dauerte genau zwei Minuten, bis er fiel der Satz, den ich wie keinen zweiten mit dem Thema Schule verbinde: "Du solltest Dich mehr beteiligen." Das erste Mal habe ich ihn vor etwa 40 Jahren gehört oder vielmehr gelesen, nämlich auf meinem ersten Zeugnis, und von da an auf jedem weiteren, und seit meine älteste Tochter in die Schule gekommen ist und anschließend Kind zwei, drei, vier, begleitet er mich erneut und setzt jedes Mal wieder einen Stich. "Können die mich nicht einfach mal in Ruhe lassen?", sagte meine Tochter, als wir nach dem Termin nach Hause gingen, und klang dabei genervt, aber auch traurig.

Es gibt Menschen, die sich gern mehr mitteilen würden, aber sich nicht trauen, und unter dieser Angst leiden. Das ist nicht schön, und ihnen sollte geholfen werden, nicht zuletzt von Lehrerinnen und Lehrern (kurze Nebenbemerkung: Die bloße Aufforderung "Sag doch mal (öfter) was" hilft auch in diesen Fällen genau so viel: nämlich gar nicht). Aber davon abgesehen gibt es eben einfach stillere Menschen und solche, die mitteilsamer sind. Ob man intro- oder extrovertiert ist, ist eine Persönlichkeitseigenschaft und damit ziemlich stabil. Ich bin eher Ersteres, meine Kinder, so unterschiedlich sie auch insgesamt sind, ebenfalls – und das ist völlig in Ordnung. Zumindest sollte es das sein.

Antje Kunstmann hat selbst vier Kinder, vier eher leise Kinder. © Andreas Sibler

Eine Welt gemacht für Extrovertierte

Denn leider leben wir in einer Welt, die wie gemacht ist für extrovertierte Menschen. Ständig kommt es darauf an, flexibel zu sein, auf sich aufmerksam zu machen, sich gut zu verkaufen, sich zu behaupten. Wer dagegen Zeit braucht, um sich auf Neues einzustellen – seien es unbekannte Situationen oder Menschen –, wer nicht gern im Mittelpunkt steht und das Alleinsein schätzt, wer lieber erstmal beobachtet oder nachdenkt, bevor er handelt, zieht den Kürzeren. Kein Wunder, dass Introversion zum Persönlichkeitsmerkmal zweiter Klasse geworden ist, wie die US-Autorin Susan Cain es nennt. Laut Umfragen wären viele von uns gerne extrovertierter, den umgekehrten Wunsch, nämlich introvertierter zu werden, hat praktisch niemand. Ein Stück weit scheint das zu klappen: Seit ein paar Generationen werden die Menschen in den westlichen Ländern zunehmend extrovertierter. Aber die Unterschiede zwischen Extros und Intros gehen eben auch auf handfeste biologische Differenzen in Gehirn und Nervensystem zurück, die sich nicht so schnell verändern. Es gibt also weiterhin stillere Kinder und Jugendliche; es ist für sie nur deutlich ungemütlicher geworden ist.

Die Pathologisierung der Stillen nimmt zu

Wie ein Linkshänder in einer rechtshändigen Welt – so fühle es sich heutzutage an, ein introvertiertes Kind zu sein, schreibt der schwedische Autor Linus Jonkman und vergleicht die Art, wie wir mit den Stillen umgehen, mit der Zeit, als Schülerinnen und Schülern im Unterricht auf die Finger geschlagen wurde, wenn sie mit der "falschen", also der linken, Hand schrieben. Denn ja, wir behandeln die Stillen oft genug so, als würde etwas mit ihnen nicht stimmen und als müssten sie sich dringend ändern. Mach doch mal den Mund auf. Sei doch nicht so schüchtern. Jetzt geh doch zu den anderen, die spielen doch so schön. Alles oft gehört auf Kindergeburtstagen, bei Familienfesten, im Schwimmkurs. Und eben vor allem in der Schule!

Auch die Pathologisierung der Stillen nimmt zu. Als eine unserer Töchter nach der Einschulung Schwierigkeiten hatte, sich einzugewöhnen, weil ihr alles zu neu, zu viel und zu laut war, meinte ihre Lehrerin, sie müsse wohl traumatisiert sein und sah mich dabei sehr vorwurfsvoll an. Und der Kinder- und Jugendpsychiater Christian Bachmann, der aus Daten der AOK ermittelte, dass zum Anstieg der Autismus-Fälle wahrscheinlich auch eine hohe Zahl von Fehldiagnosen beiträgt, vermutet, dass manche dieser Kinder einfach nur schüchtern sind. Schüchternheit ist wiederum etwas anderes als Introversion – obwohl es Kinder und Erwachsene gibt, die beides sind –, aber haben zumindest gemeinsam, dass sie ziemlich normal sind.

Die Leisen werden übersehen

Die andere Variante, wie den Leisen begegnet wird, ist nicht weniger traurig: Sie werden schlicht übersehen. Untersuchungen zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer sich nach einem Schuljahr meist nur an diejenigen in der Klasse erinnern, die sich auf irgendeine Weise hervorgetan hatten, und sei es im negativen Sinne durch aggressives oder störendes Verhalten, die ruhigen dagegen buchstäblich vergessen. Natürlich kann man jetzt sagen, dass es vielen leiseren Kindern auch entgegenkommt, nicht voll im Fokus zu stehen, aber ein Bedürfnis nach Anerkennung haben sie wie alle anderen auch. Wer jedoch gar nicht wahrgenommen wird, kann sich kaum akzeptiert fühlen. Georg Stöckli, Pädagoge und ehemaliger Professor an der Universität Zürich, zufolge kann es außerdem vorkommen, dass Kindern ihr Stillsein regelrecht vorgeworfen wird. Nach dem Motto: "Du könntest es schon, aber du machst im Unterricht einfach nicht mit".

"Lauter leise Kinder. Vom Glück, ein introvertiertes Kind zu haben" Von Antje Kunstmann ist bei Ullstein erschienen, 256 Seiten, 17,99 Euro.

Die Stärken der Leisen aber liegen in anderen Bereichen: Sie sind zum Beispiel oft sehr empathisch, sie können aufmerksam zuhören und beobachten, konzentriert und beharrlich sein, sie sind fantasievoll und unabhängig in ihrem Denken und Handeln. Und das sage nicht nur ich als introvertierte Mutter introvertierter Kinder, sondern wird durch zahlreiche Studien bestätigt. Klar, Intros sind selten so spontan wie Extros, sie gelten als zögerlich oder gar ängstlich. Aber auch das ist eine Frage der Perspektive: Wer zurückhaltend ist, verrennt sich schließlich nicht so schnell. Dass Bedachtsamkeit aus der Mode gekommen zu sein scheint, ändert nichts an ihrem Wert.

Unsere laute und immer lauter werdende Welt macht es den Introvertierten leider oft schwer, ihre Stärken zu zeigen. Das gilt nicht nur für die Schule, aber sie wäre ein guter Anfang, um mit dem Gegensteuern zu beginnen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann in einem der nächsten Lernentwicklungsgespräche meiner Kinder der Satz fällt: Bleib ruhig, wie Du bist!