Künstliche Intelligenz in der Medizin: Wo liegen die Chancen? Was ist heute schon möglich?

Intensivmediziner über künstliche Intelligenz in der Medizin: "Ich habe das Potenzial wahnsinnig unterschätzt"

von Nicole Simon Der Intensiv- und Notfallmediziner Christian Karagiannidis erklärt im Interview, wie künstliche Intelligenz Menschenleben retten kann – und was uns davon abhält, die neue Technik zu nutzen.

Prof. Karagiannidis, vor wenigen Wochen war es mal wieder so weit: Eine künstliche Intelligenz hat ihre Übermacht demonstriert. Dieses Mal hat sie einen Herzinfarkt besser erkannt als ein Arzt. Studien wie diese gibt es immer häufiger. Wurmt Sie so etwas?

Nein, überhaupt nicht. Es zeigt, dass wir bei der Versorgung der Patienten noch besser werden können. Und darum geht es doch, um den Patienten. Das ist der Kern unserer Tätigkeit, zu dem wir dringend zurückfinden müssen. Und wenn es etwas gibt, das meine Treffgenauigkeit in der Diagnostik erhöht, dann wäre ich doch ignorant, wenn ich das nicht nutzen würde.