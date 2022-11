Frühlingszwiebel-Kimchi: Pa Kimchi

Zutaten

2 Bund Frühlingszwiebeln

2 EL Fischsauce

Für die Marinade

60 ml Pul

3 EL Gochugaru

1 TL pürierter Knoblauch

½ TL frisch geriebener Ingwer

eine Prise Zucker

Für den Pul (Reismehlbrei)

2 EL Reismehl (Klebreismehl) oder Weizenmehl (Type 405)

1 EL Zucker

Zubereitung

Für den Pul das Mehl mit etwas Wasser in einem kleinen Topf zu einem glatten Brei vermischen. 500 ml Wasser und den Zucker hinzugeben. Die Mischung bei schwacher Hitze erhitzen und rühren, bis sie wie Tapetenkleister aussieht. Etwas abkühlen lassen.

Die Frühlingszwiebeln waschen und trocken tupfen, dann nebeneinander in eine lange Schale legen. Gleichmäßig mit der Fischsauce beträufeln. Die Frühlingszwiebeln regelmäßig wenden, damit die Sauce einziehen kann.

Die Zutaten für die Marinade vermischen. Dann die Marinade in die Form geben und mit der übrigen Fischsauce vermengen. Die Mischung in die Frühlingszwiebeln einmassieren.

Anschließend die Frühlingszwiebeln in einen luftdichten Behälter geben, gut verschließen und 24 Stunden bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort fermentieren. Das fertige Kimchi im Kühlschrank aufbewahren.

