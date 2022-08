Was macht mein Leben eigentlich aus? Eine Frage, auf die es unzählige Antworten gibt. Denn – da ist sich die Sinnforschung einig – den einen großen Sinn des Lebens, der für alle Menschen gilt, gibt es nicht. Vielmehr zeigen Studien, dass es darum geht, dass wir unserem Leben selbst eine Richtung geben.

Das gibt uns auf der einen Seite natürlich die Freiheit, unser Leben ganz nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Auf der anderen Seite aber kann uns diese Freiheit auch überfordern. Vor allem dann, wenn wir in einer Sinnkrise stecken. Wer so eine Phase schon einmal durchgemacht hat, der weiß: Plötzlich hinterfragt man sein ganzes Leben. Mache ich meinen Job wirklich gerne, will ich überhaupt mit meinem Partner zusammen sein – und überhaupt: Was will ich eigentlich vom Leben?

Die Österreichische Sinnforscherin Tatjana Schnell hat gemeinsam mit ihrem Team Antworten auf diese Fragen gesucht. Also haben sie analysiert, was unserem Leben wirklich einen Sinn geben kann. Herausgekommen sind 26 Lebensweisen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jede einzelne von ihnen kann ein ganzes Leben prägen, aber oft vereinen wir bereits mehrere davon in unserem Alltag. Und wer noch Nachholbedarf in Sachen Sinnsuche hat, der kann sich von der abwechslungsreichen Liste inspirieren lassen.

Quelle: Studien und Analysen aus der Sinnforschung