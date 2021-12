Sehen Sie im Video: Sechs gute Gründe, warum Sie morgens ein Glas Wasser auf leeren Magen trinken sollten.













Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist überlebenswichtig für den Körper. Wer morgens gleich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinkt, profitiert von folgenden sechs Vorteilen. 1. Giftstoffe werden ausgespült. Während des Schlafs erholt sich der Körper und baut Giftstoffe ab. Ein Glas Wasser am Morgen auf leeren Magen hilft, die schädlichen Stoffe aus dem Körper zu spülen. 2. Der Stoffwechsel wird angeregt. Wenn wir Wasser trinken, muss unser Körper den Temperaturunterschied ausgleichen und produziert dadurch Wärme. Das regt den Stoffwechsel und die Verdauung an – mehr Kalorien werden verbrannt. 3. Der Magen wird geschont. Sodbrennen und Magenverstimmungen werden durch einen erhöhten Säuregehalt im Magen verursacht. Ein Glas Wasser auf leeren Magen am Morgen verdünnt die Säure und beugt dadurch Verstimmungen vor. 4. Nieren- und Blasenentzündungen wird vorgebeugt. Ausreichend Flüssigkeit spült Giftstoffe aus dem Körper, die sonst zu Entzündungen in Nieren oder Blase führen könnten. Laut einer US-Studie verringert das Trinken von 1,5 Liter Wasser am Tag eine Blasenentzündung um knapp 50 Prozent. 5. Gesunde Haut und Haare. Wassermangel begünstigt die Bildung von Falten, Pickeln oder Unreinheiten und lässt das Haar glanzlos und spröde wirken. Schon 500 ml Wasser auf leeren Magen sollen die Durchblutung fördern und die Haut strahlen lassen. 6. Das Immunsystem wird gestärkt. Wasser auf leeren Magen hält das Lymphsystem in Balance – der Körper wird weniger anfällig für Erreger und Krankheiten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken. Doch laut einer Forsa-Umfrage trinkt jeder zweite Deutsche zu wenig Wasser. Ein Tipp: Ein Glas Wasser abends ans Bett stellen und morgens gleich nach dem Aufwachen trinken.









