von Frank Ochmann Die Abnehmspritze "Wegovy" ist ab heute auch in Deutschland verfügbar. Studien lassen deutliche Abnehmerfolge vermuten – doch Langzeitdaten fehlen.

Kurz bevor er sich vor ein paar Jahren zur Ruhe setzte, klagte mein alter Hausarzt: "Viele scheinen zu glauben, es ginge bei mir wie in der Autowerkstatt zu. Wenn was kaputt ist, Doktor, dann repariere es halt oder bau ein Ersatzteil ein. Fertig!" Die einfachsten und dazu noch möglichst schnellen Lösungen sind uns ja tatsächlich die liebsten. Maximale Wirkung bei minimalem Aufwand – mit solchen Versprechungen kann man uns locken. Wen sollte es also wundern, dass seit Monaten in Medien und sozialen Netzwerken von einem Medikament die Rede ist, das uns angeblich wie von Zauberhand die überflüssigen Pfunde von Bauch und Hüften nimmt?