Der beste Sport bei ÜbergewichtWas bringt Sport?Neben kalorienreduzierter Ernährung hilft regelmäßige Bewegung beim Abnehmen. Muskelmasse wird auf-, Fettmasse abgebaut. Langfristig wird so der Grundumsatz erhöht und Jojo-Effekte minimiert. Sport senkt das Risiko für Folgeerkrankungen durch das Übergewicht, wie Bluthochdruck und Diabetes . Auch die starke Belastung von Knochen und Gelenken durch das Übergewicht wird langfristig reduziert.Welcher Sport ist gut?Alle Ausdauersportarten, die Gelenke und das Herz-Kreislauf-System schonen: Besonders Schwimmen und Aquagymnastik, aber auch Radfahren, Skilanglauf, Nordic Walking, Spazierengehen oder Wandern.Zusätzlich ist ein moderates Krafttraining an Geräten oder auf der Matte hilfreich, da mehr Muskeln auch einen höheren Kalorienverbrauch bedeuten. Vor einer Gewichtszunahme muss man dabei keine Angst haben, da der Muskelzuwachs dafür im Allgemeinen zu gering ist.Wie oft und wie lange?Zu Beginn reichen drei Trainingseinheiten á 30 Minuten pro Woche. Nach und nach auf möglichst täglich 60 bis 90 Minuten sportlicher Bewegung steigern. Außerdem so viel Aktivität wie möglich in den Alltag bringen, am besten etwa weitere 30 Minuten pro Tag: Treppe statt Aufzug, Gartenarbeit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren.Was sollte man meiden?Starke Erschütterungen der Gelenke. Also Springen, Hüpfen oder schnelle, abrupte Bewegungen, wie beim Jogging auf harten Untergründen, schnellen Ballsportarten, Alpin-Ski oder schneller Aerobic.