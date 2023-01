Lachen stärkt unser Immunsystem.

Lachen ist gesund – das hat sicher jeder von uns schon einmal irgendwo gehört. Was oft lapidar daher gesagt wird, hat aber einen sehr hohen Wahrheitsgehalt. Denn das Lachen stärkt tatsächlich nachweislich unser Immunsystem. Das kann sogar so weit gehen, dass regelmäßiges Lachen helfen kann, den Krankheitsverlauf von chronischen Erkrankungen positiv zu beeinflussen. Der Neuro-Immunologe Lee Berk konnte zum Beispiel in einer Studie im Jahr 2012 zeigen, dass sich das Wohlbefinden von Diabetiker:innen deutlich verbesserte, wenn sie eine halbe Stunde lustige Filme schauten.

