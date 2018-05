Vor zweieinhalb Jahren war die Welt von Laurie McAllister noch in Ordnung. Die Britin war damals 24 Jahre jung, eine ausgesprochene Schönheit, hatte einen guten Job und viele Freunde. Sie lebte ihren Traum, wie sie nun in einer Lebensbeichte bekannte. Diesen Traum teilte sie mit vielen Freunden und viel Alkohol.

Ewige Party

Das fiel in Großbritannien nicht weiter auf. Es war nicht ungewöhnlich, jeden Tag nach der Arbeit in einen Pub zu gehen und sich ein paar Drinks zu genehmigen. Dass die Dosierung der jungen Frau – ein oder auch zwei Flaschen Wein waren nichts Besonderes – ziemlich hoch war, fiel ihr gar nicht auf. Im Gegenteil. Laurie McAllister galt als "cool girl", ein Mädchen, mit dem man um die Häuer ziehen und Spaß haben konnte.

Am Wochenende gab Laurie richtig Gas. Die Folge waren regelmäßige Blackouts. "Ich weiß nicht, wie oft ich nach Hause kam oder meine Mitbewohner aufweckte, weil ich zu betrunken war, um meinen Schlüssel zu benutzen." Auf ihrem Handy waren die Telefonnummern von Männern, an die sie keine Erinnerung mehr hatte. Trotzdem dachte Laurie, dass ihr Leben total normal sei, sie sah sich nicht als Trinkerin. "Ich dachte nur, ich trinke wie jede andere in meinem Alter." Hinzu kam, dass Alkoholgenuss sie lustig und gesellig machte und sie so ihren Stimmungsschwankungen entfliehen konnte.

Die Angst vor dem Kater

Der Schock kam 2016. Damals meldete sich die junge Frau im Mai für einen Marathon an und beschloss, in den 90 Tagen der Trainingszeit nichts zu trinken. "Ich war 72 Tage nüchtern. Ende März trank ich wieder und die verkaterten Trainingsläufe waren schrecklich." Die Woche vor dem Rennen schaffte sie wieder ohne Alkohol.

Damit war der Bann gebrochen. Am 10. Dezember 2016 trank sie zum letzten Mal. Aber die schlechte Stimmung und die Angst, die sie inzwischen bei jedem Kater spürte, waren den "Spaß" einer versoffenen Nacht nicht mehr wert. Noch mit Kopfschmerzen startete sie am nächsten Tag einen Instagram-Account und den Blog girlandtonic.co.uk.

Mehr Spaß, mehr Geld

Dort schreibt sie seitdem über das Leben und das Nicht-Trinken. Auch darüber, wie es ist, ein möglichst nüchternes Date zu finden. Wie sie auf den Profilbildern nach Details wie dem Alkohol-Blick sucht.

Überraschender Effekt: Laurie McAllister stellte fest, wie viel Zeit ihr zum Leben bleibt, seitdem sie die Wochenendtage nicht mehr mit dickem Kopf im Bett liegt. Und sie war erstaunt, wie viel Geld ihr – die vorher chronisch pleite war – am Monatsende übrig blieb. "Mir war gar nicht klar, wie viel ich für Getränke und Taxis ausgegeben hatte."

Sie bekennt, sie habe kein Problem, wenn Leute etwas trinken. Nur für sie sei es nicht das Richtige gewesen, denn sie habe nicht aus Geselligkeit getrunken. Laurie McAllister zitiert einen bekannten Satz aus den "The Sober Diaries" von Clare Pooley: "Das Problem entsteht, wenn der Alkohol nicht nur deine Stimmung schmiert, sondern zu einer Art Selbstmedikation für dich wird."

Instagram.com/laurievmcallister

girlandtonic.co.uk