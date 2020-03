Mit dem sich auch in Deutschland ausbreitenden Coronavirus Sars-CoV-2 nimmt auch hierzulande die Verunsicherung zu. In der vergangenen Woche konnten Leser ihre Fragen, die sie zu dem neuartigen Virus haben, der stern-Redaktion stellen. Hier lesen Sie die Antwort unserer Experten auf die Frage, ob eine Infektion für Schwangere beziehungsweise das ungeborene Kind besonders gefährlich ist.

Schwangerschaft und Coronavirus

Frage: Ich bin derzeit schwanger und ich habe keine Information darüber gefunden, ob das Virus für Schwangere oder das ungeborene Baby gefährlicher sein kann. Im Verwandten- und Bekanntenkreis gibt es immer mehr Personen, die Kontakt zu Menschen hatten, die Erkältungssymptome aufweisen, ohne in einem Risikogebiet gewesen zu sein. Diese Personen werden von den Ärzten nicht auf den Coronavirus getestet. Es besteht ja aber trotzdem die Möglichkeit, dass diese sich infiziert haben und somit dann auch die Menschen im Verwandten- und Bekanntenkreis. Das verunsichert total und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Man kann ja schlecht jedem aus Weg gehen, der Kontakt zu Personen hatten, die eventuell infiziert sein können.

Der stern antwortet: Wir wissen erst wenige Monate, dass es das Sars-CoV-2-Virus überhaupt gibt, und entsprechend gibt es noch einige Lücken im Wissen rund um diesen Erreger und seine Wirkung. Derzeit aber zeigt sich aus der wissenschaftlichen Literatur nicht, dass es für Schwangere ein erhöhtes Ansteckungsrisiko gibt. Durch die Schwangerschaft macht der weibliche Körper allerdings Veränderungen durch, die sich womöglich negativ auf den Verlauf einer eventuellen Erkrankung auswirken könnten. Das wurde bei anderen Corona-Viren wie denen, die Sars oder Mers auslösen, schon beobachtet, aber auch bei der Influenza, die derzeit ja ebenfalls Saison hat. Es wurden auch vermehrt Frühgeburten bei infizierten Schwangeren beobachtet, dabei ist aber unklar, ob das direkt mit dem Virus zu tun oder andere Ursachen hat.

Eine Ansteckung mit Sars-CoV-2 ist allerdings bei uns noch eher unwahrscheinlich, weil das Virus ja erfreulicherweise noch nicht so sehr verbreitet ist. Natürlich kann meine Antwort die eines Arztes oder einer Ärztin nicht ersetzen, und im Zweifel sollten Sie professionellen medizinischen Rat suchen. Ich kann Ihnen aber von meiner Recherche her sagen, dass es derzeit keinen Grund gibt, anders zu leben als in einer Grippesaison. Handhygiene ist also wichtig, so banal das immer klingt. Aber damit ist viel zu erreichen. Andere Desinfektionsmittel als Seife brauchen Sie nicht, denn die funktioniert bestens bei Viren wie Sars-CoV-2 oder auch den Influenza-Erregern. Und auch das gilt weiter: Eine Erkältung, also ein grippaler Infekt etwa mit Schnupfen, ist keine Influenza und auch kein Covid-19. Es muss auch nicht jeder getestet werden, der niest oder hustet. Über das ohnehin sinnvolle Maß müssen Sie sich darum auch nicht schützen und auch nicht verunsichern lassen.

