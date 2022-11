Veganismus wird gerne als Trend abgetan. Aber weltweit ernähren sich Jahr für Jahr mehr Menschen ohne tierische Produkte. In Deutschland bezeichnen sich aktuell rund 2,6 Millionen Menschen als Veganer, etwa 7,9 Millionen Menschen ernähren sich vegetarisch. Während die Vertreter der fleischlosen Kost überzeugt vom Sinn und Zweck ihrer Ernährung sind, gibt es noch immer zahlreiche Mythen und Vorurteile über Veganismus, die sich bis heute halten.

Warum wir den Weltvegantag feiern

Zu den wohl verbreitetsten unter ihnen gehört die These, dass Veganer unter einem Nährstoffmangel leiden und dadurch häufiger krank und weniger leistungsfähig sind. Aber ist das eigentlich wirklich so? Und wie gesund ist vegane Ernährung eigentlich wirklich? Wir haben uns die gängigsten Mythen einmal genauer angesehen.

Um über Vorurteile und andere Missverständnisse rund um Veganismus aufzuklären, findet zudem jedes Jahr am 1. November der Weltvegantag statt. Angefangen hat das Ganze im Jahr 1994, als die vegane Tierrechtlerin Louise Wallis in England eine rechtliche Grundlage brauchte, um den 50. Jahrestag ihrer "Vegan Society" zu feiern. Seitdem feiern Veganer weltweit an diesem Tag ihre Ernährungs- und Lebensweise.

