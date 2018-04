Dr. Mario Berwald tanzt sich derzeit in die Herzen der Internetuser. Denn mit seiner Hip Hop-Einlage löst er ein Versprechen ein, dass er dem kleinen Gerrit gegeben hat. Der vierjährige Gerrit leidet an MOPD Typ 1, dem seltensten Gendefekt im Bereich Kleinwuchs. Weltweit sind nur 10 Kinder davon betroffen. Die meisten werden nicht älter als 2 Jahre. Der Grund: Die Kleinen sind sehr anfällig für Infektionskrankheiten. So auch Gerrit. Mit einer Grippe wird er ins Krankenhaus in Wiesbaden eingeliefert, es geht ihm sehr schlecht. Doch der kleine Junge kämpft tapfer und Dr. Berwald verspricht: Wenn es Gerrit besser geht, tanzt er für ihn. Und es geht ihm besser! Und Dr. Berwald tanzt.

Im Internet geht der Clip viral. Schon über 1,2 Millionen Mal wurde er angesehen und macht damit auch anderen kleinen Patienten Mut.