In New York gab es sogar Massenproteste, weil eine Klinik Begleitpersonen von Gebärenden den Zugang zum Kreißsaal verwehren wollte – mehr als 600.000 Menschen unterschrieben eine Petition. Auch in Deutschland dürfen Partner aus Sicherheitsgründen in einigen Kliniken nicht bei der Geburt dabei sein. Wie sinnvoll ist das? Und welchen Schaden können Frauen nehmen, wenn Sie auf Beistand und Hilfe ihres Partners oder eines Vertrauten verzichten müssen? Darüber spricht Teresa Bücker, Publizistin und Feministin, in der neuen Folge von "Wir und Corona“, dem täglichen Podcast von stern und RTL.

Bücker berichtet, wie sie ihre eigene Schwangerschaft in dieser Krise erlebt, wie sich die Einschränkungen auf ihr Leben auswirken. Sie spricht aber auch darüber, wie sich die Rolle der Frauen durch die Krise ändern könnte. Führt das überall fröhlich gefeierte Home Office jetzt dazu, dass mehr Männer bereit sind, Job, Haushalt und Kinder partnerschaftlicher aufzuteilen – oder geht die Entwicklung in die andere Richtung, nämlich dass die Krise das Alleinverdienermodell begünstigt, weil einer ja schließlich das Geld nach Hause bringen und eine für die Kinder da sein muss? Ist das Virus also tatsächlich auch gefährlich für den Feminismus, wie es einige Beobachterinnen befürchten?

Und wie nachhaltig ist die Begeisterung für so genannte systemkritische Berufe, also für die Arbeit von Pflegerinnen, von Kassiererinnen, aber auch von Betreuerinnen. Was ist nötig, dass die jetzigen Lippenbekenntnisse nicht schlicht verhallen, sobald die Wirtschaft wieder anläuft – und die Krise vorbeizieht? Dazu äußert sich Bücker in dem rund 20-minütigen Gespräch, das Sie hier hören können.