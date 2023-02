Hand in Hand rücken Meyer (l.) und seine Kollegen einem lebensbedrohlichen Tumor zu Leibe. Hier kommt es auf jeden Millimeter an. Bernhard Meyer ist Spezialist für Kopf- und Wirbelsäulen-OPs.

Bernhard Meyer ist ein Hochleistungsoperateur an Kopf und Wirbelsäule. Er will seinen Patienten ein lebenswertes Leben ermöglichen – selbst wenn es nur Monate sind. Von seinem Team erwartet der Professor viel, von sich selbst noch mehr. Kathrin Schwarze-Reiter

Eine Handvoll Skitage will Martin Bauer* (Name von der Redaktion geändert) in diesem Winter schaffen, das ist sein Ziel. Die Piste hinunterwedeln, kalte Luft atmen, das Knirschen des Schnees unter den Skiern spüren. Seit der Manager an einem Gehirntumor, einem Glioblastom, erkrankte, ist das sein Wunsch ans Leben. Eine teure Uhr oder eine Reise in die Tropen braucht der 59-Jährige nicht, er ist als Geschäftsführer einer großen Technologiefirma genug geflogen. Lieber verbringt er die Zeit mit seiner Familie in den Bergen. Bauer ist ein großer, schlanker Mann, die Schläfen werden langsam grau. Seine Stimme ist angenehm warm, man könnte ihm stundenlang zuhören.