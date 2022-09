von Andreas Beerlage, Fotos: Pascal Maitre Jeden Herbst fliegen die prächtigen Monarchfalter Abertausende Kilometer nach Mexiko. Dort überwintern sie gemeinsam, im Frühjahr geht es dann wieder hinauf bis nach Kanada. Von Andreas Beerlage; Fotos: Pascal Maitre

Es liegt ein Knistern in der Luft, zuerst kaum wahrnehmbar. Mit jedem Schritt hinein in den dichten Nadelwald wird es vernehmbarer: Es schwillt an zu einem Rauschen von Millionen kleiner Schwingen. Und dann, plötzlich: mittendrin! "Es ist überwältigend, eine dreidimensionale Erfahrung: Sie fliegen überall um dich herum. So hoch, wie du in den Himmel schauen kannst. Hinunter bis zum Erdboden. Und sie bedecken alle Bäume um dich herum", sagt die Schmetterlingsforscherin Karen Oberhauser.