Petra Bracht und Ehemann Roland Liebscher-Bracht betreiben auf YouTube einen erfolgreichen Gesundheitskanal. Jetzt mussten sie über hundert Videos löschen. Was steckt dahinter?

Dieses Ehepaar begeistert mit Gesundheitstipps Millionen – so vertrauenswürdig ist Dr. Youtube

von Christina Focken Millionen Deutsche suchen bei YouTube nach Informationen zur Gesundheit. Die Video-Plattform hat nun eine Zertifizierung für angeblich besonders vertrauenswürdige Kanäle eingeführt. Doch die Umsetzung ist fragwürdig.

Sie haben bei Youtube rund 1,86 Millionen Abonnenten, ihr Kanal gehört bei Gesundheitsvideos zu den größten in Deutschland: Liebscher & Bracht. Betrieben wird er von der Ärztin Petra Bracht und dem Maschinenbauer Roland Liebscher-Bracht. Die beiden preisen in ihren Videos unter anderem selbst entwickelte Übungen gegen Schmerzen an. Nun präsentiert YouTube den Kanal als Aushängeschild von Youtube Health, einer neuen Zertifizierung der Videoplattform. Das Health-Siegel soll es Nutzern erleichtern, vertrauenswürdige Videos über Gesundheit zu finden.