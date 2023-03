von Katharina Brenner-Meyer Ich knirsche. Aus Stress. Gut möglich, dass Sie das auch tun. Denn früher oder später leidet jeder Zweite in Deutschland unter Bruxismus. Seit ein paar Jahren trage ich nachts eine Beißschiene. Über ein hubbeliges, hässliches, lieb gewonnenes Teil.

Die Sache mit dem Knirschen begann, da war ich Ende 20. Morgens wachte ich mit leichten Kopf- und Kieferschmerzen auf. Ich dachte mir erst nichts dabei, bis ich mich eines Mittags bei der Arbeit dabei erwischte, wie ich auf der Suche nach einer passenden Formulierung die Wand anstarrte und währenddessen mein Oberkiefer gegen meinen Unterkiefer rieb. Zahn um Zahn.

Ich war zur Knirscherin geworden.

Er sehe das meinen Zähnen schon an, sagte mein Zahnarzt beim folgenden Termin. Wie bitte? Er reichte mir einen Handspiegel. Ich blickte hinein und sah: meine abgeschliffenen Schneidezähne. So kam ich zu meiner ersten Knirschschiene. Transparent und leicht und hart, im Mund aber ganz angenehm. Schon nach kurzer Zeit waren die Schmerzen am Morgen weg.