Wie Frauen auf die Idee kommen, sich Zahnpasta zwischen die Beine zu schmieren, ist nicht belegt. Fakt ist aber, dass sich der vermeintliche Beauty-Trend bei Youtube und Twitter rasend verbreitet und immer mehr Frauen ihre Zahncreme nicht nur auf der Zahnbürste, sondern auch im Intimbereich verteilen. Doch der Traum von einer strafferen Vagina und mehr Spaß am Sex ist gefährlich. Internationale Frauenärzte raten dringend davon ab.

Experten warnen: Zahnpasta wirkt ätzend

"Zahnpasta wirkt an einem empfindlichen Körperteil, wie der Vagina ätzend", warnt Dr. Oluwole Yusuf aus Nigeria. Man könne dabei Organismen zerstören, die die Vagina vor Infektionen schützen, so der Gynakologe gegenüber dem Internetportal "Nan.ng". Dass Zahncreme die Vagina straffe, sei ein "Mythos", erklärt auch seine britische Kollegin Vanessa Mackay in der Zeitung "The Sun". Genau darauf spekulieren offenbar die Frauen, die sich im Genitalbereich mit Zahnpasta einschmieren. Zudem kursieren Gerüchte, man verschaffe dem Mann damit mehr Spaß beim Sex. Auch der frische Duft nach Pfefferminze oder Kamille soll Frauen zu dieser ungewöhnlichen kosmetischen Praktik motivieren.

Warum ist Zahnpasta im Schritt gefährlich?

Ein Blick auf die Inhaltsstoffe lässt erahnen, warum Zahncreme ausschließlich im Mund angewendet werden sollte. Denn handelsübliche Pasten enthalten unter anderem Natriumlaurylsulfat, ein Tensid, das als allergieauslösend und hautreizend gilt – möglicherweise auch die Schleimhaut austrocknet. Einigen Zahncremes wird Triclosan beigemischt, ein Wirkstoff, der häufig in Reinigungsmitteln eingesetzt wird. Im Mund soll er bakterienhemmend wirken – steht zugleich aber im Verdacht krebserregend zu sein. In sogenannten "Weißmacher-Zahncremes" finden sich zudem Titanium Dioxid, winzige Nanopartikel, die über die Schleimhaut ins Blut gelangen und dort Zellen zerstören können. Daneben enthalten Zahncremes in der Regel diverse Süßungs- und Verdickungsmittel, die an der Vagina zwar keinen Schaden anrichten – mutmaßlich aber auch keine straffende Wirkung haben.

Zahncreme im Schritt: Auch bei Männern Unsinn

Dem "Sun"-Bericht zufolge hat sich die Idee der Zahncreme im Schritt mittlerweile auch unter Männern herumgesprochen. Ein Youtuber behauptet, das beuge vorzeitiger Ejakulation vor und Mann halte beim Sex 30 Minuten länger durch. Auch das sei Unsinn, sagen Frauenärzte und warnen wegen der enthaltenen Öle und Bleichmittel vor schweren Schäden und schmerzhaften Verbrennungen.

Frauen, die ihre Vagina langsam straffen wollen, sollten statt mit Zahnpasta zu hantieren, auf Yoga-Übungen oder Beckenboden-Training setzen.

Quellen: "The Sun"; "News Agency of Nigeria"