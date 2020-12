In einem Zoo in Barcelona haben sich vier Löwen mit Covid-19 infiziert (Symboldbild)

In einem Zoo in Barcelona haben sich vier Löwen mit Covid-19 infiziert. Sie sollen sich vermutlich bei den Pflegern angesteckt haben. Es ist der zweite bekannte Fall, in dem sich Großkatzen angesteckt haben.

Juli Mauri, der Zoo-Direktor in Barcelona, verkündete die gute Nachricht höchstpersönlich: Den Löwen gehe es gut, sagte er am Dienstag der Zeitung "La Vanguardia". Zuvor wurde bekannt, dass sich vier Tier des Zoos mit Covid-19 infiziert hatten. Sie hätten nur Anzeichen eines leichten Schnupfens gezeigt, sagte Mauri nun.

Wie sich die Tiere angesteckt haben, ist indes noch nicht geklärt. Der Zoo-Direktor gehe aber davon aus, dass sich mindestens eine der Großkatzen bei einem asymptomatischen Pfleger angesteckt haben könnte – und das Tier dann das Virus wiederum an die anderen Tiere weitergegeben hat. In der Folge wurde jetzt das gesamte Personal untersucht, das mit den Löwen Kontakt hatte. Allerdings gab es keine positiven Befunde. Dennoch näherten sich die Mitarbeiter den Tieren vorerst nur mit FFP3-Masken und Schutzkleidung.

Auch Haustiere können sich mit Covid-19 infizieren

Derweil kontaktierte das Veterinäramt in Barcelona den Bronx Zoo in New York. Dort war im April das Virus zum ersten Mal bei einem Tiger nachgewiesen worden. Kurz darauf erkrankten noch weitere Großkatzen in dem Zoo an Covid-19. Aber auch dort überstanden die Tiere die Krankheit ohne größere Probleme.

Ohnehin seien die Fallzahlen bei Tieren im Vergleich zu den Corona-Infektionen beim Menschen "verschwindend gering". Zwar könnten sich auch Haustiere anstecken. Laut der Weltorganisation für Tiergesundheit OIE (World Organisation for Animal Health) wurden weltweit bislang nur etwa 70 Infektionen bei Haustieren nachgewiesen.

Die umgekehrte Möglichkeit, dass ein Löwe einen Zoobesucher mit Corona infiziert, ist nach Mauris Worten allerdings äußerst gering. Dafür müsste man dem Tier schon sehr nahe kommen. Das Virus wäre dann aber das weitaus kleinere Probleme. So viel ist auf jeden Fall sicher.

Quellen: "El Periódico" / "La Vanguardia"