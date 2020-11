Sehen Sie im Video: Zunge angeschwollen: Zunge angeschwollen – Mann leidet an merkwürdigem Symptom nach Covid-19-Behandlung.













So sah die Zunge von Anthony Jones vor etwa einem Monat aus. Der Amerikaner hatte sich im Juli mit dem Coronavirus infiziert, die Krankheit griff seine Lungen stark an. Um ihm das Atmen zu erleichtern, legten die Ärzte Jones für zwölf Stunden auf den Bauch – eine übliche Behandlungsmethode in solchen Fällen. Sein Zustand verbesserte sich – doch plötzlich schwoll seine Zunge an. ANTHONY JONES: Mir wurde gesagt, ich solle den Glauben bewahren. Der Mann aus Florida musste jedoch geduldig sein. Über Wochen lebte er mit der geschwollenen Zunge, bis ein Spezialist aus Houston ihm schließlich helfen konnte. DR. JAMES MELVILLE: Ich glaube, wir haben bei einer Literaturrecherche zu seiner Situation einen Fall gefunden. Dr. Melville vermutet, dass solche Fälle aber nun öfter auftreten könnten, da die Bauchlage bei Corona-Patienten häufiger angewendet wird. Jones ist einfach nur froh, endlich wieder normal sprechen und essen zu können.

