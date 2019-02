US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un wollen zum Abschluss ihres zweitägigen Gipfeltreffens nach Angaben des US-Präsidialamtes am Donnerstag in Vietnam eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Trump werde danach eine Pressekonferenz geben, kündigte das Weiße Haus am Mittwoch an. Spannend wieder einmal die Körpersprache der beiden Staatsmänner: Als eine Expertin aus diesem Gebiet gilt Karen Leong, in Singapur "Managing Director" von "Influence Solutions". Sie sagt, das Händeschütteln sei diesmal ziemlich locker gewesen: O-Ton: "Ich kann sagen, dass dieses Treffen offensichtlich weit entspannter war. Kim lief diesmal etwas flotter. In Singapur noch war er zögernder, stoppte dort in der Mitte. Schaute dann herunter, als ob er auf Trump warte. Diesmal schaute er nicht nach unten, sondern er sah immer zu Trump, und der machte umgekehrt genauso. So kamen sie echt zusammen und gaben sich natürlich die Hände. Zweitens, der Handschlag dauerte weit weniger als 13 Sekunden. In Singapur war da noch viel Drängelei und Kräftemessen im Spiel. Es war damals viel inszeniert für die Kameras, aber diesmal war es natürlicher. Im Sinne von: Wir haben gewonnen, lass uns die Diskussion beim nächsten Mal fortsetzen." Von der US-Regierung hieß es, zum Auftakt des zweiten Tages der Gespräche sei ein 45-minütiges Treffen mit Kim unter vier Augen geplant. Trump selbst twitterte, seine Treffen mit Kim seien großartig gewesen. "Sehr guter Dialog", schrieb der US-Präsident.