Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die nächsten Tage mit einer längeren Hitzewelle. Auch wenn die Freude über den langersehnten Hochsommer groß ist, sind die andauernden heißen Temperaturen nicht ganz unbedenklich.

Wochenlang waren die Wetterverhältnisse wechselhaft. Gerade hatte man sich an sommerliche Temperaturen und wolkenfreie Sonnentage gewöhnt, regnete es auch schon wieder. Das soll nun eine Ende haben, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dieser rechnet mit einer längeren Hitzewelle, die auf Deutschland zukommt.

In einigen Teilen Deutschlands könne die 30-Grad-Marke überschritten werden. "Nach unseren Vorhersagen wird am Mittwoch im Rheinland die 30-Grad-Marke überschritten - und das bleibt voraussichtlich auch so bis zum 13. August", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich der Deutschen Presse-Agentur. Zumindest im Rheinland könne es dann neun heiße Tage mit 30 Grad und mehr hintereinander geben - ohne zwischenzeitliche Abkühlung. Es sei dort sogar möglich, dass das Thermometer an sechs Tagen in Folge auf 35 Grad steigt.

Bei fast 40 Grad wird es selbst den Dinosauriern zu heiß. Wegen der aktuellen Hitzewelle hatten die Behörden zwar von zu viel körperlicher Anstrengung abgeraten, doch nah am Wasser ist ein bisschen Sport offenbar für viele Sizilianer eine beliebte Abkühlung. An diese Strände flüchteten sich jedenfalls viele Anwohner aus Palermo vor der aktuellen Hitzewelle, die ganz Südeuropa auf den Wetterkarten in tiefem Rot erscheinen lässt. In der italienischen Hauptstadt bleiben die in anderen Jahren üblichen Touristenströme derzeit aus, doch auch hier kämpfen Anwohner und Besucher mit der Hitze. Anders als in einigen anderen europäischen Ländern sind die aktuellen Corona-Fallzahlen in Italien derzeit relativ niedrig. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Freien ist keine Pflicht. Mehr

Ungewöhnliche lange Hitzewelle

Ähnlich heiß wird es der Vorhersage zufolge in der Rhein-Main-Region. Für Frankfurt rechnen die Meteorologen von Samstag bis zum folgenden Freitag mit sechs Tropennächsten in Folge, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. "Das wird eine extreme Belastung", warnte der DWD-Sprecher. Es werde voraussichtlich an vielen Orten zu Hitzewarnungen kommen.

Die ungewöhnlich lange Hitzewelle sei zudem durch Trockenheit geprägt - mit massiven Folgen für die Natur. "Die extreme Dürre in der Mitte Deutschlands droht sich zu verschlimmern, die Waldbrandgefahr steigt noch weiter." Außer einigen Hitzegewittern sei nicht mit Niederschlägen zu rechnen.

Sehen Sie live, wo die Sonne gerade besonders heiß brennt

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button:

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".