von Steffen Gassel Im Iran gibt es seit Wochen die größten Proteste, die das Land seit fast 44 Jahren erlebt hat. Ein Gespräch mit Fernsehjournalistin Golineh Atai über die unbändige Kraft, die aus Schmerz und Hoffnung entspringen kann.

"Wenn es im Iran einen tiefgreifenden Wandel geben sollte, dann wird er auf die Frauen zurückgehen." Dieser Satz steht in Ihrem Buch "Iran – Die Freiheit ist weiblich". Es ist vor einem Jahr erschienen und liest sich stellenweise, als hätten Sie den Aufstand gegen das Regime in Teheran vorausgeahnt. Wussten Sie etwas, das viele andere nicht wussten?

Der Iran hat mich nie losgelassen. Ich habe immer noch Familie dort. Mein Freundeskreis ist voller Iraner. Mein gesamter privater Social-Media-Feed ist, obwohl ich in Deutschland lebe, rein iranisch. Jeden Abend vor dem Schlafengehen verfolge ich die Debatten dort. So bekomme ich mit, was im Land passiert.