Nach zwei Tagen Flug sind der Russe Sergej Prokopjew, die US-Amerikanerin Serena Aunon-Chancellor und der Deutsche Alexander Gerst am Freitag an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Nach dem Andocken der Sojus-Kapsel und einem Druckausgleich wurde die Verbindungsluke zur ISS geöffnet. Die Neuankömmlinge wurden von den drei Besatzungsmitgliedern der Raumstation, die seit März im All sind, freundlich begrüßt. Gerst und seine Kollegen waren am Mittwoch mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Der Flug zur ISS verlief nach Angaben der Nasa planmäßig. Gerst wird insgesamt sechs Monate auf der ISS verbringen und dort an zahlreichen wissenschaftlichen Experimenten beteiligt sein. Zudem wird er zeitweise das Kommando auf der ISS haben.