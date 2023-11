Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören nicht nur Glühwein, Weihnachtsmarkt und Spekulatius, sondern auch Adventskalender. Wer bis jetzt noch keinen hat, sollte lieber schnell sein, denn in knapp zwei Wochen wird schon das erste Türchen geöffnet. Wir stellen Adventskalender vor, die jetzt noch erhältlich sind.

Klassische Adventskalender sind mit Schokolade gefüllt. Es gibt aber auch Varianten, hinter deren Türchen Kosmetik, Spielzeug, kleine Schnapsflaschen oder Gewürze stecken. Wer noch keinen Adventskalender hat, findet hier eine Auswahl an kreativen Kalendern, die noch rechtzeitig zum ersten Dezember ankommen.

Adventskalender für jeden Geschmack

In knapp zwei Wochen schon öffnen wir das erste Türchen des Adventskalenders. Für alle Kurzentschlossenen, die noch einen besonderen Kalender für sich selbst oder zum Verschenken suchen, haben wir ein paar Tipps.

Kalender für Wellness-Fans

Für das Spa-Gefühl in den eigenen vier Wänden sorgt der Classic Advent Calendarvon Rituals. Versprochen werden 24 luxuriöse Überraschungen – vom Duschgel über ein Haarparfum bis hin zur Mini-Duftkerze.

Im Design des Rituals-Flagship-Stores

24 kleine Geschenke für Körper, Haare und Zuhause

Warenwert laut Hersteller: 140 Euro

Hier geht’s zum Angebot bei Rituals

Auch für Männer hat Rituals eine kalenderähnliche Geschenkbox im Angebot. Für alle, die sich selbst mal verwöhnen möchten, ist diese mit zwölf Geschenken gefüllte Box ideal. Enthalten sind unter anderem ein Duft in Reisegröße, ein Autoparfum, ein kühlendes Sport-Duschgel und vieles mehr.

Produkte für Körper, Auto und Zuhause – davon fünf in Originalgröße

Warenwert laut Hersteller: 171,90 Euro

Hier geht’s zum Angebot bei Rituals

Adventkalender für Spiele-Fans

Warum nicht mal ein bisschen Spannung in die Adventszeit bringen? Mit einem Exit-Game-Kalender geht das. An 24 Tagen gilt es, täglich ein kleines Rätsel zu lösen, um am Ende eine verschollene Film-Crew in Hollywood zu finden.

Exit-Game mit 24 Rätseln

Geeignet für alle ab zehn Jahre

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

24 Überraschungen für Lego-Fans

Die bunten Bausteine und Figuren von Lego sind einfach Klassiker. Ein Lego-Adventskalender wie die Variante mit Star-Wars-Figuren bringt ganz viel Spielfreude in den Advent und verkürzt die Wartezeit bis Weihnachten.

"Star Wars"-Lego

24 Figuren, Fahrzeuge und Modelle

Geeignet für alle ab sechs Jahren

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Kalender für Handwerker

Hobby-Handwerker? Dann ist der Adventskalender von Milwaukee ein Muss. Der Kalender enthält verschiedenes Zubehör zum Handwerken, beispielsweise einen Bit-Schraubendreher oder ein Schrauberbit-Set. Insgesamt sind 29 Teile enthalten.

Werkzeug-Adventskalender

Insgesamt 29 Teile

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Lohnt sich jetzt noch ein Adventskalender?

Für Kinder gehört ein Adventskalender in der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Schließlich verkürzt die tägliche Überraschung die Wartezeit bis Heiligabend. Aber auch Erwachsene freuen sich über einen Kalender. Wer noch einen sucht und pünktlich am ersten Dezember ein Türchen öffnen möchte, sollte schnell sein, bevor die meisten Modelle ausverkauft sind.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.