Zehntausende Zuschauer waren bereits zu Beginn der Veranstaltung in Chemnitz vor Ort. Tendenz zunehmend. Mit dem Konzert gegen Rechts, und mit dem #wirsindmehr, wollen prominente Künstler wie Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet oder Kraftklub ein Zeichen gegen Rassismus und rechte Hetze setzen. So wie diese Leute am Montag in Chemnitz: "Absolut genial. Weil wir als Chemnitzer einfach ein Zeichen setzen müssen, dass unsere Stadt bunt ist, offen für jeden ist. Und dass wir keinen Sinn und kein Verständnis haben für das; was in den letzten Tagen hier passiert ist." "Na, ich finde es geil, weil man ist halt nicht alleine. Wir sind halt alle ein Volk. Also, egal ob nun braun, weiß, rot und so was alles. Deswegen. Ich finde es cool, dass so viele gesagt haben: Wir kommen hierher, um Chemnitz zu unterstützen und alles." Ursprünglich sollte die Konzertbühne vor dem Karl-Marx-Denkmal aufgebaut werden. Aber wegen des gewaltigen Andrangs wurden die Auftritte auf den großen Parkplatz an der Johanniskirche verlegt. Die Organisatoren betonten, dass es nicht um Partystimmung gehe, sondern darum, dass in Chemnitz ein Verbrechen von rechten politischen Gruppen vereinnahmt worden sei. Vor rund einer Woche war in Chemnitz ein 35-Jähriger Mann erstochen worden. Als Tatverdächtige sitzen zurzeit ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft.