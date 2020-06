nero platinum zusatzapps

Hallo! Über Amazon habe ich mir "nero platinum 2019" gekauft. (kein Download) Das war vor einem Monat. Hab die Software erfolgreich installiert. Läuft auch. So weit so gut. Beim Öffnen des Programms erscheinen auf der Startseite noch einige extra Apps die man seperat installieren kann wie z.b. nero Tune It up. Diese App würde ich gerne installieren weiß aber nicht ob das kostenlos wäre. Ich hab mir doch die Vollversion gekauft, oder? Weder google noch das nero "control center" bzw. nero "know how" hatte eine passende Antwort. Eine Mail direkt an nero blieb bis jetzt unbeantwortet. Mein System ist Win10 vers1909. Kann jemand helfen? viele Grüße nullipatsch