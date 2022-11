Das Hype-Spiel Wordle aus den USA ging Anfang des Jahres um die Welt. Jetzt können Sie eine Variante des kultigen Buchstabenrätsels beim stern mit deutschen Wörtern spielen

Eigentlich wollte Josh Wardle nur ein Spiel für seine Partnerin entwickeln, eines, das sie gemeinsam auf dem Sofa spielen können. Dass das Ergebnis ein Welthit werden würde, hätte er bei der Veröffentlichung des Spiels im Herbst 2021 sicher nicht erwartet. Tatsächlich ging Wordle, der Name ist eine Kombination aus seinem Nachnamen und dem englischen Begriff "Word" für Wort, durch die Decke. Für den Schöpfer lohnte sich das auch finanziell: Schließlich kaufte die "New York Times" Wardle das Spiel Wordle für einen siebenstelligen Betrag ab und integrierte die englische Version in ihr Online-Angebot.

Wenig überraschend entwickelten sich in den vergangenen Monaten dann auch weltweit immer mehr inoffizielle Wordle-Ableger in zahlreichen weiteren Sprachen. Eine deutsche Variante des kultigen Buchstabenrätsels zum direkten Anspielen finden Sie untenstehend.

Die Regeln des stern-Buchstabenrätsels gleichen denen von Wordle

Das Grundprinzip des Buchstabenrätsels ist einfach: Die Spielerinnen und Spieler haben sechs Versuche, um ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten. Nach jedem Versuch wird mit drei unterschiedlichen Farbcodes angezeigt, wie viele der geratenen Buchstaben richtig sind und welche sich auch bereits am richtigen Platz befinden: Grau bedeutet: leider ist der fragliche Buchstabe nicht im gesuchten Wort erhalten. Gelb bedeutet: Der Buchstabe ist enthalten, aber an anderer Stelle. Rot bedeutet: Der fragliche Buchstabe ist an genau dieser Stelle in diesem Wort enthalten.

Entwickler Wardle glaubt, dass der Erfolg des Spiels unter anderem in dieser Einfachheit und dem schnellen Erfolgserlebnis begründet liegt, wie er dem "Guardian" einst sagte: "Es bewirkt, dass ich mich klug fühle und das mögen die Leute", wird er zitiert. Darüber hinaus, so heißt es im selben Bericht, habe das Spiel etwas Unschuldiges an sich, das an vergangene Zeiten im Internet erinnere, in denen Spiele-Apps nicht mit Anzeigen und Kaufanreizen vollgepackt waren und die Daten der Nutzerinnen und Nutzer absaugten.

Quellen: "Guardian"