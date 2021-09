Diese Couples treten in Staffel zwei an

"#CoupleChallenge" geht in eine zweite Staffel. Sowohl Pärchen- als auch Freunde-Teams kämpfen in dem TVNow-Format um bis zu 100.000 Euro.

TVNow zeigt Mitte September die zweite Staffel von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Am 16. September wird das Reality-Format im Stream Premiere feiern. Vier Pärchen-Teams und drei Freunde-Duos treten an, um die Gewinnsumme von bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Viele der Kandidatinnen und Kandidaten bringen Reality-TV-Erfahrung mit.

Bei den Pärchen-Couples treten Dschungelcamp-Teilnehmer Marco Cerullo (32) und Freundin Christina Grass an, die beiden haben sich in der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Zudem nehmen das "Big Brother"-Paar Cedric Beidinger und Gina Beckmann, das Influencer-Couple Valdrina und Valdet Haziri und Marlisa und Fabio de Pasquale teil, die ihre Liebe bei "Temptation Island" auf die Probe gestellt haben.

Bei den Freunde-Teams kämpft das Freundinnen-Couple Christin Okpara ("Are you the One?") und Walentina Doronina ("Are you the One? - Reality Stars in Love", "Ex on the Beach") um den Sieg. Auch das Freunde-Couple Julian Benz und Isi Glück (Partyschlagersänger und -sängerin am Ballermann) sowie das Freunde-Team Maria Lo Porto und Tim Rasch (beide bekannt aus "Köln 50667") wollen gewinnen.

Die Spielregeln

Die sieben Duos verbringen gemeinsam Tag und Nacht in großen Glamping-Zelten. Gemeinsam erspielen sich die Teams währenddessen in verschiedenen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber nur von einer Paarung gewonnen werden kann. Nur wenn die Couples die Aufgaben meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder nur einzelne Duos Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen.

Hinzu kommt eine Nominierungszeremonie, bei der die Paare bestimmen, wer das Camp verlassen soll. Die beiden Couples mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Die Gewinner kehren ins Camp zurück, die Verlierer verlassen die Show. Die letzten drei Teams treten zu den Finalspielen an und kämpfen gegeneinander um das Preisgeld.