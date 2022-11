Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg begrüßen beim RTL-Jahresrückblick "2022! Menschen Bilder Emotionen" diese Gäste.

Moderator Thomas Gottschalk (72) und Ex-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (50) präsentieren am 11. Dezember ab 20:15 Uhr live den großen RTL-Jahresrückblick "2022! Menschen Bilder Emotionen". Gemeinsam mit ihren Studiogästen lassen sie die wichtigsten Momente und besonderen Augenblicke der vergangenen Monate Revue passieren. Außerdem begrüßen sie Menschen, die dieses Jahr durch Mut, Courage und ihr großes Herz berührten. Diese Themen und Gäste der Sendung hat der Sender am Mittwoch bekannt gegeben:

Sarah Connor und weitere Künstler

Sarah Connor (42) feierte 2022 ein echtes Comeback. Nach zwei Erfolgsalben auf Deutsch kehrte sie auf ihrem Weihnachtsalbum "Not So Silent Night" zu ihrer musikalischen Muttersprache Englisch zurück. In der Rückblick-Show spricht sie über ihr Jahr - im Frühjahr nahm sie eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter mit ihren zwei Söhnen bei sich auf - und performt live ihre neue Single "Ring Out The Bells". Und auch Musiker Marius Müller-Westernhagen (74) wird in der Sendung Bilanz ziehen.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring (55) und Antonia Riet haben mit ihrem unkonventionellen Basketball-Film "Weil wir Champions sind" in diesem Jahr die Zuschauer begeistert - und sind deshalb bei Gottschalk und Gutenberg zu Gast.

Fußball und Politik

Zwei Politiker haben die Show-Verantwortlichen ebenfalls eingeladen: Finanzminister Christian Lindner (43) spricht über sein turbulentes Jahr zwischen Ampel-Chaos und Hochzeitsglück auf Sylt. Ebenfalls in der Sendung zu Gast sein wird Sahra Wagenknecht (53), eine der umstrittensten Politikerinnen des Jahres 2022.

Die EM-Heldinnen Alexandra Popp (31) und Lena Oberdorf (20) werden von ihrem Fußball-Sommermärchen berichten.

Rührende und skurrile Menschen 2022

Es war eines der bewegendsten Videos des Jahres: In der beklemmenden Atmosphäre eines ukrainischen Bunkers singt die damals siebenjährige Amelia (8) - für die Schutzsuchenden das Lied "Let It Go" aus dem Disney-Film "Frozen". Der Clip wird über 20 Millionen Mal geklickt und das tapfere Mädchen rührt die Menschen weltweit zu Tränen. Bei "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" wird sie den Song noch einmal vortragen.

Zwei skurrilere Gäste hat der Sender ebenfalls schon angekündigt. Der Dortmunder "Chico" gewann fast zehn Millionen Euro im Lotto und erzählt über sein neues Leben zwischen Protz, Publicity - und seine kriminelle Vergangenheit.Der Hannoveraner Ramin Juhnke verblüffte dagegen mit seiner gewaltigen 9-Euro-Ticket-Reise. Drei Monate, 125 Städte, 38.981 Kilometer - und das alles für nur 27 Euro. Was für ihn mit einem kleinen Ausflug nach Jena startete, entwickelte sich schnell zu einem Trip kreuz und quer durch die Republik und in alle Landeshauptstädte.