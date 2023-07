Fast 50 Jahre ist es her, dass Roland Kaiser erstmals auf der Bühne stand. Diesen Meilenstein möchte er mit einer Tournee feiern.

Seit nahezu fünf Jahrzehnten steht Roland Kaiser (71) schon auf der Bühne. Im kommenden Jahr möchte der beliebte Schlagersänger diesen Meilenstein feiern und geht auf Jubiläumstour. Es sollen die mitunter größten Konzerte seiner bisherigen Karriere werden.

Von der kleinen Bühne ins Stadion

"Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vor knapp 50 Jahren stand ich zum allerersten Mal auf einer Bühne", schreibt Kaiser auf Instagram direkt an seine Fans gerichtet. "Dieses unglaubliche Jubiläum möchte ich im Sommer 2024 mit Euch allen im Rahmen einer ganz besonderen Live-Tournee feiern!" Neben einigen Open-Air-Auftritten werde er "zum ersten Mal in meiner Karriere auch in einigen Stadien spielen dürfen".

Die Tour steht unter dem Motto "RK 50 / 50 Jahre - 50 Hits!". Los gehen soll es laut einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Es folgen im Juni Shows in Oberhof, Iffezheim, Hannover, Rostock, München und Wien. Im Juli sind vier weitere Auftritte in Aspach, Köln, Leipzig und Frankfurt am Main geplant.

Roland Kaiser möchte mindestens 50 Songs spielen

Hits wie "Santa Maria", "Joana" oder "Dich zu lieben" werden dann im Sommer 2024 sicherlich auch mit dabei sein. "Ich möchte bei meiner RK50-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann. Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den zweieinhalb Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden", wird Kaiser in der Mitteilung zitiert.

Tickets für die Jubiläums-Shows gibt es bereits in Kürze - ab dem 31. Juli exklusiv bei Eventim.