Die Dreharbeiten zum Horror-Prequel "A Quiet Place: Day One" haben begonnen. Im Jahr 2024 soll der Film in den Kinos erscheinen.

Die Dreharbeiten zu "A Quiet Place: Day One", dem nächsten Eintrag im "A Quiet Place"-Franchise, sind gestartet. Das hat John Krasinski (43), der Regisseur der ersten beiden Teile "A Quiet Place" (2018) und "A Quiet Place 2" (2021), auf Twitter bestätigt. Krasinski teilte eine Reihe von Bildern vom Beginn der Dreharbeiten, die ihn mit Hauptdarstellerin Lupita Nyong'o (39) und Regisseur Michael Sarnoski zeigen. Dazu schrieb der 43-Jährige: "Ich kann es kaum abwarten, zu sehen, welche Magie sie in diesem Teil heraufbeschwören."

Darum geht es in "A Quiet Place: Day One"

Wie der Titel andeutet, erzählt der mittlerweile dritte "A Quiet Place"-Film "Day One" eine Geschichte aus den Anfangstagen der Alien-Invasion. Zuschauer werden also wohl erleben, was die in den bisherigen Filmen zu sehenden apokalyptischen Zustände ausgelöst hat. Weitere Details zur Handlung sind gegenwärtig noch nicht bekannt.

Neben Hauptdarstellerin Nyong'o wirken in "A Quiet Place: Day One" Alex Wolff ("Hereditary", 25) und "Stranger Things"-Star Joseph Quinn (29) vor der Kamera mit. Das Drehbuch hat Jeff Nichols nach einer Story-Idee von Krasinski verfasst. Regisseur Sarnoski inszenierte zuvor "Pig" mit Nicolas Cage (59) in der Hauptrolle.

"A Quiet Place: Day One" soll im März 2024 in den US-Kinos anlaufen. Auch ein dritter Teil der "A Quiet Place"-Hauptreihe befindet sich in der Mache. Der Trilogie-Abschluss soll im Jahr 2025 in den Kinos erscheinen.