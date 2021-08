"Kevin" macht jetzt Horror: Im Trailer zur zehnten Staffel von "American Horror Story" gibt es erste Bilder von Macaulay Culkin.

Mit seinen Auftritten als wehrhafter Knirps in "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" hat Macaulay Culkin (40) als Kind genug Geld verdient, um als Erwachsener machen zu können, worauf er Lust hat. Und das sind eher selten Filme und Serien. Für die zehnte Staffel von "American Horror Story" hat der Ex-Kinderstar nun eine Ausnahme gemacht. Ein erster ausführlicher Trailer zur zehnten Staffel der Anthologie-Gruselserie zeigt jetzt erste Bewegtbilder vom Horror-Culkin.

Kleine, noch rätselhafte Rolle für Culkin

Im Trailer ist Macaulay Culkin nur dreimal kurz zu sehen. Ob seine Rolle zu den guten oder bösen Charakteren gehört, lässt sich daraus noch nicht ablesen - bei "American Horror Story" wechselt das auch ständig. In einer Szene betritt er mit einem Brecheisen bewaffnet ein Haus.

Culkins Figur liebt es style-technisch wie der Schauspieler selbst exzentrisch. Er trägt einen langen braunen Pelzmantel und mehrere Ringe an den Fingern. Bilder von Culkin teilte Serienschöpfer Ryan Murphy (55) bereits vorher auf Instagram. Der Charakter namens Mickey scheint der Begleiter einer reichen Dame zu sein.

Die Story der zehnten Staffel

Staffel 10 hört auf den Titel "Double Feature" und wird in zwei Teile geteilt sein, die sich aber gegen Ende ineinander fügen sollen. Der erste Part "Red Tide" wird am Meer spielen, im Mittelpunkt stehen offenbar menschenähnliche Seeungeheuer mit spitzen Zähnen. Im Trailer, der ausschließlich dem ersten Teil des "Double Features" gewidmet ist, sind die Monster nur kurz zu sehen. Im Fokus steht vielmehr ein Schriftsteller mit Schreibblockade, der sich an einem Küstenstädtchen niederlässt.

Teil zwei, "Death Valley", spielt hingegen in der Wüste, Näheres ist hier noch nicht bekannt. Außer, dass es sich um Aliens dreht, klassische "grüne Männchen". Beide Monstergruppen hatte ein kurzer Teaser vorgestellt.

Die Darsteller

Neben Neuzugang Culkin sind im Trailer zu "Red Tide" etliche Stammschauspieler der Anthologieserie zu sehen: Sarah Paulson (46), Lily Rabe (39), Evan Peters (34) Finn Wittrock (36) oder Frances Conroy (68).