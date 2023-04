Kim Kardashian in neuer Staffel dabei

"American Horror Story" Kim Kardashian in neuer Staffel dabei

Der Cast von "American Horror Story" bekommt prominenten Zuwachs: Neben Emma Roberts ist auch Kim Kardashian verpflichtet worden.

Kim Kardashian (42) wird in der zwölften Staffel von "American Horror Story" an der Seite von Emma Roberts (32) zu sehen sein. Das geht aus einem Teaser hervor, den der Reality-Star am Sonntag mit seinen Instagram-Followern teilte. "Emma Roberts und Kim Kardashian sind zerbrechlich", ist darin zu lesen. Kardashian betitelte den Clip mit einem Augen- und einem Bluttropfen-Emoji. Roberts postete auf ihrem Profil denselben Clip.

Der US-Sender FX bestätigte die Besetzung gegenüber "People.com", gab jedoch keine Details zur Kardashians Rolle bekannt. Sie hätten "speziell für Kim eine lustige, stilvolle und letztendlich erschreckende Rolle geschrieben", verriet hingegen Co-Schöpfer Ryan Murphy (57) dem "Hollywood Reporter". "Emma und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit", fügte er hinzu. Er verspricht eine Staffel, die anders ist "als alles, was wir bisher gemacht haben".

Pläne, Kardashian für "American Horror Story" zu verpflichten, seien erstmals nach deren Moderation von "Saturday Night Live" im vergangenen Oktober geschmiedet worden.

Erste Serienrolle seit zehn Jahren

Die Rolle markiert Kim Kardashians erste seit knapp einem Jahrzehnt. Sie hatte bereits kleinere Rollen in Serien wie "CSI: NY" (2009), "How I Met Your Mother" (2009) oder "2 Broke Girls" (2014).

Die kommende Staffel von "American Horror Story" soll laut "The Hollywood Reporter" auf Danielle Valentines Roman "Delicate Condition" basieren. Das Buch handelt von einer Frau, die davon überzeugt ist, dass jemand mit allen Mitteln versucht, ihre Schwangerschaft zu verhindern.