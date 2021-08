Herrliche News für alle Horrorfans: Noch vor dem Deutschlandstart des Ablegers "American Horror Stories" wurde eine 2. Staffel bestätigt.

Erst seit einem Monat ist der Ableger "American Horror Stories" der erfolgreichen Horrorserie "American Horror Story" alt, da hat FX-Entertainment-Präsident Eric Schier bereits eine zweite Staffel für 2022 angekündigt. Das berichtet die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter". Im Gegensatz zur Originalserie, die pro Staffel eine in sich geschlossene Horrorgeschichte erzählt, dies bei "American Horror Stories" in jeder einzelnen Folge der Fall.

In Deutschland gibt es die erste Staffel des Spin-offs ab dem 8. September 2021 bei Disney+ Star zu sehen. Die nunmehr bereits zehnte Staffel des großen Bruders mit dem Beinamen "Double Feature" startet in den USA am 25. August dieses Jahres. Nach dem Aus des Fox Channels wird die Premiere hierzulande bei ProSieben Fun erfolgen.