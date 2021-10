"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Carrie und Mr. Big drehen in Stadt der Liebe

Für Carrie Bradshaw und Mr. Big geht es im "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." offenbar auch nach Paris.

Schon in der Kultserie "Sex and the City" war Paris ein wichtiger Schauplatz. Im Spin-off "And Just Like That..." geht es für Sarah Jessica Parker (56) und Chris Noth (66), alias Carrie Bradshaw und Mr. Big, offenbar zurück in die Stadt der Liebe. Wie Bilder vom Set zeigen, drehten die beiden dort am Sonntag für die neue Serie.

Wie geht es weiter für Carrie und Mr. Big?

Wie es mit Carrie und Mr. Big weitergehen wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. In einem kurzen Clip aus dem September tanzen die beiden in einer Küche, er umarmt sie liebevoll von hinten. Kurz darauf sieht man ihn beim Kochen, während Carrie leidenschaftlich die Arme um ihn schlingt und ihn küsst. "Page Six" wollte aber schon im Juli erfahren haben, dass die beiden angeblich vor großen Beziehungsproblemen stehen.

"Das nächste Kapitel von 'Sex and the City'", wie Parker das Spin-off in einem kurzen Clip nennt, wird schon früher zu sehen sein, als viele Fans erwartet hatten. Der Start ist für Dezember 2021 auf dem US-Streamingdienst HBO Max geplant, wie kürzlich bekannt wurde.

Neben Carrie Bradshaw und Mr. Big werden auch weitere Charaktere aus der Originalserie zurückkehren - darunter Miranda (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (Kristin Davis, 56). Samantha (Kim Cattrall, 65) wird nicht mehr dabei sein.