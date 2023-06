Ivan Hernandez spielt in "And Just Like That..." Franklyn, das Love Interest von Carrie Bradshaw.

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Carries Neuer verrät Details zu Staffel zwei

Ivan Hernandez spielt in "And Just Like That..." Carrie Bradshaws neues Love Interest. Der Schauspieler verriet nun Details zu Staffel zwei.

Wer wird der neue Mr. Big? Diese Frage steht für viele Zuschauer und Fans von "And Just Like That..." in der zweiten Staffel im Vordergrund. Am Ende der Premierenausgabe tat sich Carrie Bradshaws Podcast-Produzent Franklyn als heißer Anwärter hervor. Er küsste die Serien-Hauptfigur in der finalen Folge.

Dargestellt wird Carries neues Love Interest von Schauspieler Ivan Hernandez. Der gab in einem Interview mit "Entertainment Tonight" nun sein Bestes, um die Spannung aufrechtzuerhalten, ohne den kommenden Plot gleich ganz zu verraten.

Staffel zwei setzt drei Wochen später an

So sagte er, dass Carrie, gespielt von Sarah Jessica Parker (58), nach dem überraschenden Tod ihres Mannes nun "bereit" für eine neue Liaison sei. Und: "Jetzt kommt also die nächste Staffel und es ist drei Wochen später." Zudem verriet Hernandez, dass die zwei sich im weiteren Verlauf der Serie daten würden. Mehr war aber nicht aus ihm herauszubekommen: "Also ja, wir werden einfach warten müssen und sehen, was passiert."

Einen weiteren aussichtsreichen Kandidaten für Carries neues Date-Karussell könnte ihr Ex-Partner Aiden Shaw abgeben, dessen Darsteller John Corbett (62) in Interviews bereits angedeutet hat, dass es für die Liebe der beiden "Sex and the City"-Charaktere ein Comeback geben könnte.

Auch Hernandez wusste nichts von Kim Cattralls Cameo-Auftritt

In dieser Woche sorgte zudem die Nachricht für Schlagzeilen, dass Kim Cattrall (66) allen Differenzen zum Trotz einen kleinen Cameo-Auftritt in der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Reboots absolvieren wird. Die ikonische Samantha-Darstellerin hat die Nachricht mittlerweile selbst bestätigt. Ihr Comeback scheint auch für einige an der Serie Beteiligte eine Überraschung gewesen zu sein. Hernandez sagte dazu: "Ich habe gestern davon gehört. Ja, eine große Überraschung, ich kann es nicht erwarten zu sehen, was passiert."

In Deutschland erscheint die Staffelpremiere von "And Just Like That..." am 22. Juni auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Die weiteren Episoden aus Staffel zwei erscheinen im Anschluss immer donnerstags.