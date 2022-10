Tony Danza wird in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." zu sehen sein.

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Diese Rolle wird Tony Danza spielen

Tony Danza stößt in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." zum Serien-Cast. Diese Rolle spielt der "Wer ist hier der Boss?"-Star.

Tony Danza (71) ist für eine wiederkehrende Rolle in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." verpflichtet worden. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". Der Schauspieler bestätigt die News insofern, dass er sie auf seinem Twitter-Kanal teilt. Er soll in dem "Sex and the City"-Ableger sich selbst spielen.

Im Finale der ersten Staffel hatte Chez Diaz (Sara Ramirez, 48) den ehemaligen "Wer ist hier der Boss?"-Star bereits angekündigt. Der non-binäre Charakter verkündete, für ein Projekt, an dem Tony Danza beteiligt sein könnte, nach Los Angeles zu ziehen. "Tony Danza kommt, um für meinen Vater zu lesen. Er ist zwar kein Mexikaner oder Ire, aber er ist Tony Danza".

Danza lockte in der Kultsitcom "Wer ist hier der Boss?" von 1984 bis 1992 ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Amazon Prime Video arbeitet derzeit an einem Reboot des Sitcom-Klassikers. Laut eines "Deadline"-Berichts ist neben Danza auch Alyssa Milano (49) wieder mit an Bord. Die beiden verkörpern erneut das im Mittelpunkt stehende Vater-Tochter-Duo Tony und Samantha.

Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "And Just Like That..." gestartet

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "And Just Like That..." haben indes bereits begonnen. Das hatte Carrie-Bradshaw-Darstellerin Sarah Jessica Parker (57) Ende September auf Instagram bekannt gegeben. Mit ihren Followern teilte sie ein Bild der Titelseite des Drehbuchs zur ersten Episode der zweiten "And Just like That..."-Staffel. Dazu schrieb sie: "Nur so viel. Für den Augenblick". Den Titel der Auftaktepisode hatte Parker sicherheitshalber zuvor durchgestrichen, um die Fans nicht zu spoilern.

Ein offizieller Starttermin für die zweite Staffel von "And Just Like That..." steht aktuell noch nicht fest. Bei Staffel eins verging zwischen dem Start der Dreharbeiten und der Premiere der ersten Episode jedoch ziemlich genau ein halbes Jahr. Sollte "And Just like That..." auch für Staffel zwei in diesem Zeitplan bleiben, dürften die neuen Episoden im Frühjahr kommenden Jahres über die Bildschirme flimmern.