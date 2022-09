© RTL / 2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.

Der "Sex and the City"-Nachfolger "And Just like That..." wird fortgesetzt.

"And Just like That..."

"And Just like That..." Dreharbeiten zur zweiten Staffel gestartet

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "And Just like That..." sind gestartet. Das geben die Serienstars auf Instagram bekannt.

Gerade erst ist der "Sex and the City"-Nachfolger "And Just like That..." im deutschen Free-TV gestartet. Immer Dienstagsabends zur Primetime zeigt VOX die Premierenstaffel rund um die Stars und Rückkehrerinnen Sarah Jessica Parker (57), Cynthia Nixon (56) und Kristin Davis (57). Eine zweite Ausgabe des Revivals ist auch bereits seit Anfang dieses Jahres bestätigt - und jetzt ganz offenbar in die Dreharbeiten gestartet. Das verkünden die Serienstars Parker und Sara Ramirez (47) auf Instagram.

Sarah Jessica Parker gibt Drehstart bekannt

Mit ihren mehr als acht Millionen Followern teilte Carrie Bradshaw-Darstellerin Parker ein Bild der Titelseite des Drehbuchs zur ersten Episode der zweiten "And Just like That..."-Staffel. Dazu schrieb die 57-jährige, die Ende des Monats auch in "Hocus Pocus 2" zu sehen sein wird: "Nur so viel. Für den Augenblick". Den Titel der Auftaktepisode hat Parker sicherheitshalber zuvor durchgestrichen, um die zahlreichen Fans nicht zu spoilern.

Ex-"Grey's Anatomy"-Star Ramirez, die bei "And Just like That..." die ganz neue Figur Che Diaz verkörpert, teilte auf Instagram ebenfalls ein Foto, das die Skripte zu den ersten beiden Folgen aus Staffel zwei zeigt. Ramirez, die sich selbst als nonbinär identifiziert, schrieb dazu: "Shhhhh..." verbunden mit einem Emoji, das den Finger auf den Mund legt.

Ein offizieller Starttermin für die zweite Staffel der HBO Max-Serie steht gegenwärtig noch nicht fest. Bei Staffel eins verging zwischen dem Start der Dreharbeiten und der Premiere der ersten Episode jedoch ziemlich genau ein halbes Jahr. Sollte "And Just like That..." auch für Staffel zwei in diesem Zeitplan verbleiben, dürften die neuen Episoden im Frühjahr kommenden Jahres über die Bildschirme flimmern.