Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker bei einem Auftritt in New York.

"And Just Like That..."

"And Just Like That..." Sarah Jessica Parker ist gegen eine Rückkehr von Kim Cattrall

Die Macher der Serie "And Just Like That..." denken über eine zweite Staffel nach. Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker will dabei aber weiterhin auf Ex-Kollegin Kim Cattrall verzichten.

US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker kann sich eine Fortsetzung der Serie "And Just Like That..." vorstellen – allerdings weiterhin ohne Kim Cattrall. Auf die Frage, ob sie damit einverstanden wäre, wenn Cattrall wieder die Rolle der Samantha Jones spielen würde, sagte die 56-Jährige der US-Zeitschrift "Variety": "Ich glaube nicht, dass ich das wäre". Als Begründung nannte sie die vielen öffentlichen Gefühlsäußerungen ihrer ehemaligen Kollegin. Welche genau sie damit meinte, ließ sie offen.

Cattrall hatte nach der Veröffentlichung der neuen Serie "And Just Like That..." im Dezember einen Tweet mit einem Like markiert, in dem ein User schrieb: "Kim Cattrall ist nicht zu 'SATC' zurückgekehrt, weil ihre Karriere endlich startet." Ein anderer Nutzer schrieb, er sei "so ein Fan" von ihr und applaudiere ihr dafür, "die richtige Entscheidung getroffen zu haben". Auch diesen Tweet versah Cattrall mit einem Like. Ebenso wie den Kommentar einer Journalistin, die schrieb: "Manchmal ist es gut, wenn eine Ära zu Ende geht."

Offiziell ist die Neuauflage noch nicht verlängert – laut "Variety" sollen Drehbuchautor Michael Patrick King und der Sender HBO Max aber Interesse daran haben. Zuletzt wurde die Serie allerdings auch von Missbrauchsvorwürfen gegen Mr. Big Darsteller Chris Noth überschattet.

Berichte über Streit zwischen Cattrall und Parker

Kim Cattrall hat immer wieder erklärt, dass sie niemals zum "Sex and the City"-Franchise zurückkehren wolle. Ausschlaggebend dafür waren angeblich auch Probleme mit ihren Co-Stars. Parker dagegen hat jeden Hinweis auf Streit zwischen ihr und Cattrall zurückgewiesen. Neben der 56-Jährigen waren in der neuen Serie auch wieder die "Sex and the City"-Stars Kristin Davis als Charlotte und Cynthia Nixon als Miranda zu sehen.

"And just like that" Und einfach so sind Miranda, Carrie und Charlotte zurück – "SATC" 17 Jahre später Und einfach so sind sie wieder da: 17 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" gibt es eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Die neue Reihe trägt den Titel "And just like that" und ist ab dem 9. Dezember auf dem Bezahlsender Sky abrufbar. Ob die zehn Folgen der ersten Staffel auch im Free TV zu sehen sein werden, ist bisher nicht klar. Mit dabei sind drei der ehemals vier Hauptdarstellerinnen: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw (M.), Cynthia Nixon als Miranda Hobbes (l.) und Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York. Warum die Vierte im Bunde, PR-Agentin Samantha Jones (Kim Cattrall), fehlt, erfahren die Zuschauer gleich in der ersten Folge.

In "And Just Like That..." wurde in der ersten Folge erzählt, dass Samantha zum Arbeiten nach London gezogen sei. Später in der Serie kam zudem heraus, dass ihr "Stolz verletzt wurde", nachdem Carrie sie als Publizistin entlassen musste. Dennoch war Samantha immer präsent. Sie und Carrie kommunizierten mehrmals per SMS.

Dazu sagte Parker jetzt in dem Interview: "Samantha ist nicht weg. Samantha ist anwesend, und ich denke, es wurde mit solchem ​​Respekt und Eleganz gehandhabt. Sie wurde nicht zur Bösen gemacht. Sie ist ein Mensch, der Gefühle in einer Beziehung hatte, also denke ich, dass wir einen Weg gefunden haben, damit umzugehen – was notwendig und wichtig für Menschen war, die sie liebten."