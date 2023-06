© RTL / 2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.

Rückkehr von Samantha Jones Cynthia Nixon hat Kim Cattrall bei "And Just Like That" nicht vermisst: "Mussten keinen Eiertanz mehr aufführen"

In der ersten Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That" wurde Kim Cattrall als Samantha Jones von den Fans schmerzlich vermisst, von den Kolleginnen weniger. In der zweiten Staffel wird Cattrall nun zu sehen sein. Gedreht hat sie aber ohne die anderen Stars.

Bei "Sex and the City" passte zwischen Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha kein Blatt Papier. Abseits der Kameras lief es zwischen den Schauspielerinnen nicht immer so rund, wie später bekannt wurde. Nach dem Aus der Show entspann sich eine regelrechte Schlammschlacht zwischen Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall.

In der ersten Staffel des Spin-offs der Serie, "And Just Like That..." verzichtete man auf das Mitwirken Cattralls. Im Finale der zweiten Staffel soll sie nun aber erneut in ihre Rolle als Samantha Jones geschlüpft ist – für einen Cameo-Auftritt. Mit den anderen Stars soll sie währenddessen allerdings keinen Kontakt gehabt haben. Cynthia Nixon hat jetzt klare Worte dafür gefunden, wie es war, ohne Cattrall zu drehen.

"Vanity Fair" erzählte sie, dass sie im Drehbuch von Cattralls Rückkehr gelesen, die Folge aber noch nicht gesehen habe. Sie verriet außerdem, wie sie die erste Staffel ohne Samantha erlebt hat.

Nixon: "Viele Dinge fühlten sich anders an"

"Es fühlte sich ganz anders an, auch weil wir diese neuen tollen Figuren haben, wir älter sind und unsere fiktiven Kinder mittlerweile weitgehend erwachsen sind", sagte die Miranda-Hobbes-Darstellerin. "Viele Dinge fühlten sich anders an. Aber das Wichtigste, was sich so großartig anfühlte, war, dass jeder, der da war, auch wirklich dabei sein wollte. Das ist das Fazit."

Cynthia Nixon fuhr fort: "Wir alle lieben einander, wir lieben unsere Show, wir wollten mehr davon machen. Und wir alle wollten dabei sein." Das mache einen enormen Unterschied, so die Schauspielerin, wenn man nicht "einen Eiertanz aufführen" müsse, um eine Person herum, die unglücklich sei, "aus Gründen, die schwer zu verstehen sind".

In der Vergangenheit war ein möglicher dritter "Sex and the City"-Film gescheitert. Damals hatte es Gerüchte gegeben, dass Cattrall angeblich Forderungen gestellt haben soll, mit denen das Filmstudio nicht einverstanden war. Als später die Pläne für das Spin-off "And Just Like That..." an Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis herangetragen wurden, entschieden die Schauspielerinnen, dass sie ohne Samantha weitermachen könnten, weil sie wussten, was Showrunner Michael Patrick King plante und es auf großen Zuspruch traf, erklärte Parker im Juni 2022 gegenüber "The Hollywood Reporter". Sie verriet auch, dass sie sich nicht an Cattrall gewandt haben. "Sie hat deutlich gemacht, dass sie das nicht weiter verfolgen wollte", sagte Parker.

In Deutschland ist die neue Staffel von "And Just Like That..." ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die weiteren Episoden erscheinen immer donnerstags.