Starkes Vater-Tochter-Gespann: Paul Rudd und Kathryn Newton in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" Kritiker feiern den Start von Phase 5 des MCU

Paul Rudd, Michael Douglas und Co. ernten nach der Weltpremiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" begeisterte Reaktionen.

Star-Schaulaufen in Los Angeles: "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" hat seine Premiere gefeiert. Der dritte Teil um den Mini-Superhelden startet am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. "Ant-Man 3" läutet die fünfte Phase im Marvel Cinematic Universe ein.

Hauptdarsteller Paul Rudd (53) schritt mit seiner Frau Julie Yaeger (54) über den roten Teppich zum Regency Village Theatre. Michael Douglas (78), der einmal mehr Ant-Mans Schwiegervater verkörpert, machte die Weltpremiere zu einer Familienangelegenheit. Ehefrau Catherine Zeta-Jones (53) posierte im schulterfreien Kleid an der Seite des bis zum Hals zugeknöpften Stars. Das Glamourpaar hatte den gemeinsamen Sohn Dylan Michael Douglas (22) im Schlepptau. Bill Murray (72), der in "Ant-Man 3" eine Nebenrolle spielt, stellte sich solo den Fotografen.

Positive Kritiker-Reaktionen für "Ant-Man 3"

Ausführliche Kritiken durften die bei der Premiere anwesenden Journalisten noch nicht veröffentlichen. Reaktionen in den sozialen Medien waren den Kritikern aber erlaubt. Und die fielen durchaus positiv aus. Einige bezeichneten "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" als den bisher "seltsamsten" Eintrag im Marvel Cinematic Universe. Erik Davis nennt Ant-Mans Ausflug in einen bizarren Mikrokosmos auf Twitter eine "psychedelische Achterbahnfahrt".

Der Journalist verspürte einen Hauch "Star Wars" in dem Film und stimmte damit mit weiteren Kritikern überein. Noch kein Film im MCU hätte sich demnach so sehr nach klassischer Science-Fiction angefühlt wie "Ant-Man 3".

Kritiker feiern Kang-Darsteller Jonathan Majors

Einig sind sich die professionellen Beobachter in ihrem Lob für Jonathan Majors (33). Der "Lovecraft Country"-Star verkörpert Ant-Mans Widersacher Kang. Der "Eroberer" soll zum nächsten Superschurken im Marvel-Kosmos aufgebaut werden, unter anderem als Antagonist in dem für 2025 vorgesehenen "Avengers: The Kang Dynasty".

"Er ist fesselnd, abschreckend und liefert bereits eine erstklassige Leistung ab", schreibt Nora Dominick von "Buzzfeed" über Majors. "Ich liebe die Komplexität, die er Kang mit nur einem Blick verleiht".

Auch Dempsey Pillot hebt Jonathan Majors auf Twitter hervor. Der wahre Star des Films ist für ihn aber das Drehbuch von Jeff Loveness (33). Es zeige, wie "schön schräg und mysteriös" das Marvel Cinematic Universe auch in Phase 5 noch sein kann.