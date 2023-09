Endlich ist der erste Teaser zu "Aquaman 2" da. Er soll Appetit auf einen ausführlichen Trailer machen. Doch es bleiben Fragen.

Nur noch drei Monate bis zum Kinostart von "Aquaman 2" und immer noch kaum Material veröffentlicht - Fans machten sich schon Sorgen um die Fortsetzung des Superheldenhits mit Jason Momoa (44). Doch nun haben DC Comics und Warner Bros. endlich den ersten Teaser zum Unterwasserspektakel veröffentlicht. Beziehungsweise einen Teaser zum ersten vollständigen Trailer, der am Donnerstag (14. September) erscheinen soll.

Viel verrät der 30-sekündige Clip nicht. "Ich werde Aquaman töten und alles vernichten, was er liebt", schwört Schurke Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II, 37). Im ersten Teil von 2018 scheiterte er noch an diesem Unterfangen. Dazu gibt es ein paar spektakuläre Bilder, die Unterwasseraction satt versprechen.

Fans fürchteten, dass Warner Bros. "Aquaman 2" aufgegeben haben könnte

Der Teaser kommt für Warner Bros. zur richtigen Zeit. Die Fans begannen gerade, ungeduldig zu werden. "'Aquaman 2' kommt in drei Monaten und es gibt noch immer keinen Trailer. Warum gerät niemand in Panik?", schrieb ein Nutzer bei X (ehemals Twitter). "Weil sie wissen, dass er schlecht ist", spekulierte ein anderer als Antwort. Da man bereits wisse, dass der Film kaum Umsätze machen würde, stecke man auch kein Geld ins Marketing, so eine Mutmaßung.

Keine Verschiebung auf 2024 wie "Dune 2"

Ein Indiz dafür, dass die Verantwortlichen "Aquaman 2" nicht allzu viel zutrauen, ist tatsächlich der Starttermin. Denn der bleibt wie geplant der 20. Dezember 2023. Mit "Dune 2" hatte Warner Bros. kürzlich einen potenziellen Blockbuster von November 2023 auf das Frühjahr 2023 geschoben. Aufgrund des Streiks der Schauspieler wäre das Marketing zu kurz gekommen. Schließlich dürfen die Mitglieder der Gewerkschaft SAG-AFTRA Filme nicht bewerben.

Für "Aquaman 2" gilt diese Befürchtung offenbar nicht. So kam der Eindruck zustande, Warner habe einen Erfolg des Films bereits abgehakt.

"Aquaman and the Lost Kingdom", so der offizielle Titel des Sequels, sollte bereits im Dezember 2022 in die Kinos kommen. Aufgrund von Spätwirkungen der Corona-Pandemie verschob das Studio den Start auf den März 2023.

Neben Jason Momoa und Yahya Abdul-Mateen II kehren weitere Darsteller aus "Aquaman" von 2018 zurück. Patrick Wilson (50) spielt wieder Aquamans Halbbruder Orm Marius. Auch Nicole Kidman (56) und Dolph Lundgren (65) sind wieder dabei. Amber Heard (37) fehlt ebenfalls nicht. Es gab Gerüchte, dass sie aufgrund der Negativschlagzeilen rund um ihren Gerichtsprozess gegen Ex-Mann Johnny Depp (60) herausgeschnitten werden könnte.