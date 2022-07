Sophia Thomalla moderiert auch die zweite Staffel von "Are You The One - Reality Stars in Love".

"Are You The One - Reality Stars in Love"

"Are You The One - Reality Stars in Love" Liebessuche startet im August

Sophia Thomalla präsentiert erneut "Are You The One - Reality Stars in Love". Die zweite Staffel der Datingshow startet am 2. August.

Das "Are You The One"-Spin-off geht in eine zweite Staffel: "Are You The One - Reality Stars in Love" startet am 2. August bei RTL+. Die 21 neuen Folgen werden wie gewohnt von Sophia Thomalla (32) moderiert, wie der Sender bekannt gegeben hat. Anders als im Original sind die Liebessuchenden keine Unbekannten: Es kommen Realitystars aus verschiedenen Datingshows zusammen, in diesem Jahr etwa aus "Prominent getrennt", "Beauty & the Nerd", "Der Bachelor", "Temptation Island", "Love Island", "Are You The One?", "Take Me Out" und "Ex on the Beach".

20 Singles, jeweils zehn Männer und Frauen, gehen auf die Suche nach ihrem "Perfect Match". RTL hat die ersten 16 Kandidatinnen und Kandidaten bereits bekannt gegeben. Cecilia Asoro (26), Karina Bauer (27), Lukas Berghof (30), Isabelle Brauneis (29), Maurice Dziwak (23), Amadu Effendi Coulibaly (25), Pharrell Harrell (31), Anna Iffländer (26), Gina Kapala (24), Fabio De Pasquale (27), Celina Pop (23), Zoe Saip (22), Max Schnabel (24), Michael Schüler (24), Franziska Temme (27) und Luca Wetzel (25) wollen die große Liebe finden.

Die Kandidatinnen und Kandidatinnen müssen in der Show herausfinden, wer "perfekt" zu ihnen passt. Nur wenn alle "Perfect Matches" gefunden werden, gewinnen die Teilnehmenden gemeinsam 200.000 Euro.