Mike Heiter wird "Are You The One? Reality Stars in Love" als Reality-TV-Urgestein beehren.

"Are You The One? Reality Stars in Love"

"Are You The One? Reality Stars in Love" Wer sucht mit Mike Heiter die Liebe?

In Staffel drei von "Are You The One? Reality Stars in Love" wird unter anderem Mike Heiter auf die Suche nach seinem "Perfect Match" gehen.

Die dritte Staffel "Are You The One? Reality Stars in Love" feiert bald Premiere. Am 17. August wird die erste Folge auf RTL+ abrufbar sein. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Sophia Thomalla (33). In den 21 neuen Folgen (in Folge 22 wird das Wiedersehen gefeiert) werden erneut Reality-TV-erfahrene Kandidatinnen und Kandidaten auf die Suche nach ihrem "Perfect Match" gehen. Finden sie alle zehn richtigen Liebes-Kombinationen, gewinnen sie zudem gemeinsam ein Preisgeld von 200.000 Euro. Welche Reality-Stars gehen dieses Mal an den Start?

Das sind die Kandidatinnen

Unter den Kandidatinnen befindet sich Sandra Sicora (30) aus Köln, die Reality-Fans durch die Formate "Ex on the Beach" (2021), "#Couple Challenge" (2022) und "Temptation Island VIP" (2022) in Erinnerung geblieben sein dürfte. Christina "Shakira" (25) aus Queidersbach und Kim Virginia (27) aus Miami vertreten die Formate "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise".

Alicia (29) aus Neuried sah man 2021 bei "Temptation Island", Darya (30) aus München nahm 2015 an "Germany's next Topmodel" teil, Jenny (25) aus Köln stand für "Love Island" (2021) und "Eating with my Ex" (2022) vor der Kamera und Paulina (20) aus Köln wagte sich 2022 an den Strand von "Ex on the Beach". Mit Marie (26) aus Wels, Sabrina (26) aus Wien und Stefanie (26) aus Augsburg sind auch drei erfahrene "Are You The One?"-Kandidatinnen dabei, sie haben an einer der regulären Staffeln teilgenommen und versuchen nun im Ableger des Formats erneut ihr Glück.

Der Kandidat, der in Staffel drei mit der meisten Reality-Show-Erfahrung aufwarten kann, ist Mike Heiter (31) aus Essen. TV-Zuschauer kennen ihn aus den Formaten "Love Island" (2017), "Sommerhaus der Stars" (2019), "Die große Dschungelshow" (2021) oder "Kampf der Realitystars" (2021). Aus dem "Sommerhaus der Stars" ging er mit Ex-Partnerin Elena Miras (31) siegreich hervor.

Marvin (28) aus Aachen ist nicht nur der kleine Bruder von Reality-King Calvin Kleinen (31), er sammelte in "#Couple Challenge - Winter Edition (2022)" sowie "Swipe, Match, Love" (2022) auch schon TV-Erfahrung. Paco Herb (27) aus Hannover geht als "Love Island"-Gewinner von 2021 in die Sendung und war auch schon im "Kampf der Realitystars" zu sehen. Danilo Cristilli (26) aus Villingen-Schwenningen kennen Reality-Fans aus den Formaten "Love Island" und "Germany Shore".

Des Weiteren mit dabei sind: die "Germany Shore"-Kandidaten Elia (30) aus Schaffhausen und Peter (25) aus Zürich, die "Bachelorette"-Teilnehmer Emanuell (30) aus München und Steffen (28) aus Oldenburg, der "Make Love, Fake Love"-Kandidat Fabio (30) aus München und der "Ex on the Beach"-Absolvent Martini "Teezy" (28) aus Düsseldorf.

Der Nachrücker der diesjährigen Staffel wird Max (26), Personal Trainer und Barkeeper aus Waghäusel sein. Er hat die Dating-Sendung "Make Love, Fake Love" mit Yeliz Koc (29) Anfang des Jahres ordentlich aufgemischt.