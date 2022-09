Der erste Trailer zu "Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte" stimmt auf das kommende Kinoabenteuer der berühmten Comic-Helden ein.

Nach mehr als zehn Jahren kehren die beliebten Comic-Helden Asterix und Obelix auf die Leinwand zurück. Am 30. März 2023 wird der neue Live-Action-Film "Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte" in den Kinos starten. Ein erster Trailer verkürzt die lange Wartezeit.

Ganz neue Darsteller werden die Titelfiguren verkörpern. So spielt der aus dem Aussteiger-Klassiker "The Beach" (2000) bekannte Guillaume Canet (49) den Gallier Asterix, während Gilles Lellouche (50) als Obelix in die Fußstapfen der französischen Kinolegende Gérard Depardieu (73) tritt. Depardieu hauchte der von René Goscinny (1926-1977) und Albert Uderzo (1927-2020) erfundenen Comicfigur zuvor ganze viermal in Kinofilmen Leben ein.

Darum geht es in "Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte"

Im Jahr 50 v. Chr. flieht die chinesische Prinzessin Sass-Yi (Julie Chen) nach Gallien. In ihrem Heimatland hat sich ein Staatsstreich ereignet und die Kaiserin von China befindet sich seitdem in Gefangenschaft. Sass-Yi, ihre einzige Tochter, ersucht nun die legendären Krieger Asterix (Canet) und Obelix (Lellouche) um Hilfe. Gemeinsam mit der Prinzessin macht sich das unschlagbare Duo auf den langen Weg in das Reich der Mitte.

Der römische Imperator Cäsar (Vincent Cassel, 55) sehnt sich derweil nach einer neuen Eroberung. Auch er begibt sich mit seinen Legionen auf die beschwerliche Reise nach China ...

"Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte": Diese Darsteller spielen noch mit

Neben den bereits Erwähnten wirken im kommenden Asterix-Film Oscarpreisträgerin Marion Cotillard (47) als Königin Cleopatra und Fußballstar Zlatan Ibrahimović (40) als Römer Antivirus vor der Kamera mit. Als erster Live-Action-Film basiert "Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte" nicht auf einer zuvor erschienenen Comicgeschichte.