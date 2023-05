Sie können es nicht lassen: Nun diskutieren Jakob Augstein und Nikolaus Blome jeden Freitag im Podcast über die wichtigsten politischen Themen der Woche.

Diese zwei haben sich vielleicht nicht gesucht, aber gefunden: Seit 2011 diskutieren die beiden Journalisten Jakob Augstein und Nikolaus Blome in verschiedenen Formaten über politische Themen. Zunächst neun Jahre lang auf Phoenix in der Talkshow "Augstein und Blome". Seit 2020 sind die beiden auf RTL und n-tv regelmäßig in dem Format "Gegenverkehr" zu sehen. Darin führen sie ihre kontroversen Gespräche im Auto, während Augstein die beiden durch den Verkehr der Hauptstadt Berlin navigiert.

Nun gibt es die Wortduelle der beiden auch zum Hören: Ab sofort führen die beiden ihre hitzigen Gefechte jeden Freitag in dem neuen Podcast "Augstein & Blome", der auf RTL+ und auf anderen Podcast-Plattformen erscheint.

Was die Zuhörer erwartet? Nikolaus Blome macht da eine klare Ansage: "Das ist quasi die Line-Extension unserer ganzen Formate über all die Jahrzehnte, mit denen wir die Menschen da draußen gequält haben", sagt der 59-Jährige. "Und jetzt auch noch zum Zuhören." Auch weiterhin werden die wichtigsten politischen Themen debattiert - immer getreu dem Motto: schöner streiten, besser verstehen und lauter lachen.

Das sind Jakob Augstein und Nikolaus Blome

Jakob Augstein ist Miteigentümer des Spiegel-Verlags und zudem Eigentümer, Geschäftsführer, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung "der Freitag". Nikolaus Blome ist seit September 2020 Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion von RTL Deutschland, daneben hat er eine Kolumne bei "Spiegel-Online". Bei dem Nachrichtenmagazin war er von 2013 bis 2015 als Leiter des Hauptstadtbüros Mitglied der Chefredaktion. Von 2011 bis 2013 und von 2015 bis 2019 war Blome stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung.

Den Podcast "Augstein & Blome" gibt es ab sofort immer freitags auf RTL+ Musik und überall da, wo's Podcasts gibt.

